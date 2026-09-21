Каковы последствия и грозит ли это дефицитом

Вражеские атаки продолжают разрушать критическую инфраструктуру украинского ритейла, создавая новые вызовы для бизнеса. Очередной удар затронул логистические мощности сети супермаркетов "Эко Маркет", вынудив компанию срочно пересмотреть цепочки поставок, сообщили в компании.

Вечером 20 сентября российские войска нанесли целенаправленный удар по одному из логистических складов популярной сети супермаркетов "Эко Маркет". Несмотря на серьезные повреждения инфраструктуры, самое главное удалось сохранить – все сотрудники компании живы и находятся в безопасности.

Магазины "Эко Маркет" продолжают работу. Мы обеспечиваем поставки и делаем все необходимое, чтобы наши гости могли приобретать привычные продукты,

– официально сообщила пресс-служба ритейлера.

Компания также выразила благодарность спасателям, защитникам и партнерам, которые помогают преодолевать последствия вражеского террора.

Как это повлияет на покупателей и их кошельки

Для обычных потребителей это событие означает, что паниковать и скупать товары не нужно. Сеть уже перешла на чрезвычайный режим работы, чтобы оперативно перестроить логистику. Все необходимые товары останутся на полках, а ценовая политика пока не претерпит резких изменений из-за этого инцидента. Ритейлер прилагает максимум усилий, чтобы украинские семьи не испытали перебоев с базовыми продуктами питания.

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