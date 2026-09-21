Які наслідки та чи загрожує це дефіцитом

Ворожі атаки продовжують нищити критичну інфраструктуру українського ритейлу, створюючи нові виклики для бізнесу. Черговий удар зачепив логістичні потужності мережі супермаркетів "Еко Маркет", змусивши компанію терміново переглядати ланцюги постачання, повідомили у компанії.

Ввечері 20 вересня російські війська завдали цілеспрямованого удару по одному з логістичних складів популярної мережі супермаркетів "Еко Маркет". Попри серйозні пошкодження інфраструктури, найголовніше вдалося зберегти – усі співробітники компанії живі та перебувають у безпеці.

Магазини ЕКО Маркет продовжують роботу. Забезпечуємо постачання та робимо все необхідне, аби наші гості могли придбати звичні продукти,

– офіційно повідомила пресслужба ритейлера.

Компанія також висловила вдячність рятувальникам, захисникам та партнерам, які допомагають долати наслідки ворожого терору.

Як це вплине на покупців та їхні гаманці

Для звичайних споживачів ця подія означає, що панікувати та скуповувати товари не потрібно. Мережа вже перейшла на надзвичайний режим роботи, щоб оперативно перелаштувати логістику. Усі необхідні товари залишатимуться на полицях, а цінова політика наразі не зазнає різких змін через цей інцидент. Ритейлер прикладає максимум зусиль, щоб українські родини не відчули перебоїв із базовими продуктами харчування.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на