Эксперт по ЖКХ сказал, какие города могут больше всего пострадать от ударов России по водоснабжению

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может готовить удары по системам водоснабжения в Украине уже в ближайшие месяцы. По его словам, общины должны серьезно отнестись к защите таких объектов, а власть уже отдельно работает над усилением ПВО.

Председатель союза потребителей коммунальных услуг, эксперт в вопросах ЖКХ и энергетики Олег Попенко в эксклюзивном комментарии для 24 Канала объяснил, что последствия таких атак могут быть разными для каждого города. По его словам, наибольший риск там, где водоканалы давно работают с накопленными проблемами, старыми сетями или сложной системой подачи воды.

Какие города могут острее всего почувствовать удары по водоснабжению?

Угроза ударов по водоснабжению не зависит от того, речь идет о южных регионах с длинными водопроводами, или о городах без хронических проблем с водой.

Владимир Зеленский предупредил, что Россия может в ближайшие месяцы готовить атаки на системы водоснабжения. Поэтому президент призвал общины серьезно отнестись к защите таких объектов и усилить внимание к критической инфраструктуре. Отдельно он сообщил, что после российских ударов власти координируют работу с регионами, в частности по восстановлению поврежденных систем.

Ключевое здесь не география, а реальное состояние водоканалов и сетей, которые во многих городах уже давно работают на грани. Чем хуже это состояние, тем тяжелее могут быть последствия после ударов России.

Наиболее глобальные проблемы с водоканалами – это Черновцы, Полтава, Львов, Николаев,

– сказал Попенко.

Самое слабое место таких систем – не только сами насосные станции или водопроводы, а накопленные годами проблемы, которые уже проявлялись без всяких ударов. В части городов сети давно отработали свой ресурс, а отдельные узлы уже останавливались даже после ремонтов и вложенных средств. Поэтому любая целенаправленная атака по такой инфраструктуре может быстро дать эффект в масштабах всего города.

Во Львове тем сетям уже по 100 лет. Как показывала ситуация в конце прошлого года, те сети никто и не менял за 100 лет,

– отметил Попенко.

По его словам, похожие проблемы есть не только там, где система старая, но и там, где ее уже пытались обновлять. Он привел пример Житомира, где в водоканал вкладывали большие средства, но это не убрало рисков полной остановки.

Несмотря на всю модернизацию водоканала в Житомире, он регулярно останавливает работу, хотя туда вложено 10-12 миллионов евро и гарантии и все остальное. Но там конце 2023 года останавливал работу центральный коллектор,

– пояснил эксперт.

В Николаеве дополнительный риск создает большая протяженность сетей, потому что часть водопроводов тянется на десятки километров. В Черновцах такая же огромная проблема, хотя средства также привлекаются.

В Полтаве в 2024 году вообще останавливалась работа водоканала,

– напомнил он.

Отдельной проблемой остаются критические узлы, выход из строя которых сразу бьет по работе всего города.

Чем хуже состояние водоканала, тем больше будет проблем, возможных после ударов российскими ракетами и шахедами,

– подытожил Попенко.

Поэтому главный риск сейчас имеют города, где система уже ослаблена изношенными трубами, авариями или старой инфраструктурой. Если по таким объектам будут целенаправленные удары, восстановление может оказаться значительно сложнее, чем в городах с более прочной системой.

