Голова спілки споживачів комунальних послуг, експерт у питаннях ЖКГ та енергетики Олег Попенко в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу пояснив, що наслідки таких атак можуть бути різними для кожного міста. За його словами, найбільший ризик там, де водоканали давно працюють із накопиченими проблемами, старими мережами або складною системою подачі води.

Які міста можуть найгостріше відчути удари по водопостачанню?

Загроза ударів по водопостачанню не залежить від того, чи йдеться про південні регіони з довгими водогонами, чи про міста без хронічних проблем із водою.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський попередив, що Росія може найближчими місяцями готувати атаки на системи водопостачання. Через це президент закликав громади серйозно поставитися до захисту таких об'єктів і посилити увагу до критичної інфраструктури. Окремо він повідомив, що після російських ударів влада координує роботу з регіонами, зокрема щодо відновлення пошкоджених систем.

Ключове тут не географія, а реальний стан водоканалів і мереж, які в багатьох містах уже давно працюють на межі. Що гірший цей стан, то важчими можуть бути наслідки після ударів Росії.

Найбільш глобальні проблеми з водоканалами – це Чернівці, Полтава, Львів, Миколаїв,

– сказав Попенко.

Найслабше місце таких систем – не лише самі насосні станції чи водогони, а накопичені роками проблеми, які вже проявлялися без жодних ударів. У частині міст мережі давно відпрацювали свій ресурс, а окремі вузли вже зупинялися навіть після ремонтів і вкладених коштів. Тому будь-яка цілеспрямована атака по такій інфраструктурі може швидко дати ефект у масштабах усього міста.

У Львові тим мережам уже по 100 років. Як показувала ситуація наприкінці минулого року, ті мережі ніхто і не міняв за 100 років,

– зазначив Попенко.

За його словами, схожі проблеми є не лише там, де система стара, а й там, де її вже намагалися оновлювати. Він навів приклад Житомира, де у водоканал вкладали великі кошти, але це не прибрало ризиків повної зупинки.

Незважаючи на всю модернізацію водоканалу в Житомирі, він регулярно зупиняє роботу, хоча туди вкладено 10-12 мільйонів євро і гарантії і все інше. Але там кінці 2023 року зупиняв роботу центральний колектор,

– пояснив експерт.

У Миколаєві додатковий ризик створює велика протяжність мереж, бо частина водогонів тягнеться на десятки кілометрів. В Чернівцях така ж величезна проблема, хоча кошти також залучаються.

У Полтаві у 2024 році взагалі зупинялась робота водоканалу,

– нагадав він.

Окремою проблемою залишаються критичні вузли, вихід з ладу яких одразу б'є по роботі всього міста.

Чим гірший стан водоканалу, тим більше буде проблем, можливих після ударів російськими ракетами і шахедами,

– підусумував Попенко.

Тож головний ризик зараз мають міста, де система вже ослаблена зношеними трубами, аваріями або старою інфраструктурою. Якщо по таких об'єктах будуть цілеспрямовані удари, відновлення може виявитися значно складнішим, ніж у містах із міцнішою системою.

Що відомо про підготовку до нових ударів Росії?