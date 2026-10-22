"Шахеды" кружат над западной частью Украины: Попович объяснил опасную тактику России

Россия усилила атаки на западные области Украины, а ее беспилотники стали чаще использовать необычные маршруты. Во время налетов "Шахеды" могут несколько раз менять направление и кружить вблизи населенных пунктов, что вызывает вопросы о настоящей цели таких маневров.

Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала объяснил, почему россияне меняют тактику воздушных атак. Он предположил, что за длительными полетами беспилотников может скрываться гораздо более опасная цель, чем запугивание населения.

Россия усиливает удары по западу

Последние массированные атаки России были направлены против украинских городов и энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов были повреждены 28 подстанций и других важных энергетических объектов. Россияне продолжают применять баллистические ракеты и беспилотники, нанося удары по различным регионам страны.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о начале очередной кампании массированных обстрелов. Однако атаки на украинскую энергетику не прекращались, а нынешние изменения касаются прежде всего их интенсивности и географии. Особенно заметным стало усиление ударов по областям, которые ранее подвергались меньшему воздушному террору.

Сейчас мы видим, что очень сильно страдают западные регионы, которые ранее не подвергались такому воздействию российских ударов. Это Ковель, Луцк, Ровно, Волынская область. Даже отдельные поселки Волыни попадают под удары,

– рассказал Попович.

Львовская область и раньше регулярно становилась мишенью российских ракет и дронов, однако Волынь не подвергалась столь интенсивным атакам. Теперь оккупанты активнее обстреливают различные населенные пункты западной Украины, пытаясь охватить воздушным террором как можно большую территорию.

Российское командование, как считает Попович, стремится создать для гражданского населения настолько тяжелые условия, чтобы люди начали требовать от украинских властей уступок Москве. Подобное давление оказывается и через администрацию Дональда Трампа, а Владимир Зеленский ранее заявлял, что требования к Украине выглядят как попытка заставить ее капитулировать.

Но ведь мы не капитулируем. И население этих больших городов, с которым общаюсь и я, и вы, – почему-то я не вижу, чтобы кто-то выходил и кричал: "Капитуляция, капитуляция", с плакатами. А Путин этого хочет. Он этого хочет,

– подчеркнул военный обозреватель.

Несмотря на разрушения, отключения электроэнергии и постоянную опасность, Попович не видит той реакции общества, на которую рассчитывает Кремль. В то же время россияне продолжают наносить удары по различным объектам на западе страны, где в последнее время заметно изменились и маршруты вражеских беспилотников.

"Шахед" может разведывать ПВО

Усиление воздушного террора происходит на фоне отсутствия ожидаемых результатов российского наступления. Оккупанты не смогли достичь поставленных целей в Донецкой области, а их нынешние темпы продвижения не позволяют рассчитывать на быстрый захват всего региона.

На фронте сейчас у россиян нет тех успехов, на которые они рассчитывали. Стратегический план захватить Донецкую область до конца этого года провалился. Это уже окончательно можно констатировать, даже без каких-либо оговорок,

– заявил Попович.

При нынешних темпах наступления российским войскам, по его мнению, понадобились бы годы, чтобы добраться до административных границ Донецкой области. Между тем во время налетов на западные регионы "Шахеды" могут многократно менять маршрут, перелетать из Волыни во Львовскую область и возвращаться обратно, описывая круги вблизи отдельных населенных пунктов.

Такие маневры могут не только изнурять людей длительными воздушными тревогами. Попович предположил, что россияне используют полеты для наблюдения за работой украинских средств противовоздушной обороны.

Самое главное, на мой взгляд, – это разведка. Где включаются радиолокационные станции, откуда ведется огонь. Все это фиксируется, затем проводится анализ. Соответственно, далее планируются атаки,

– пояснил военный обозреватель.

Несмотря на усложнение российских атак, украинские силы ПВО уничтожают значительную часть дронов, летящих в западные области. Однако с увеличением количества вражеских беспилотников, в частности реактивных, будет расти и потребность в различных средствах противодействия.

Дроны-перехватчики остаются важной составляющей защиты, но, как подчеркнул Попович, даже борьбу с беспилотниками нельзя строить исключительно на них. Для эффективного перехвата таких целей нужны и другие средства ПВО, а использование самих перехватчиков зависит от стабильности связи во время полета.

Попович об ударах по западу Украины: смотрите видео