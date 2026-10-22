Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу пояснив, навіщо росіяни змінюють тактику повітряних атак. Він припустив, що за тривалими польотами безпілотників може стояти значно небезпечніше завдання, ніж залякування населення.

Росія посилює удари по заходу

Останні масовані атаки Росії були спрямовані проти українських міст та енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів було уражено 28 підстанцій та інших важливих енергетичних об'єктів. Росіяни продовжують застосовувати балістичні ракети й безпілотники, завдаючи ударів по різних регіонах країни.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про початок чергової кампанії масованих обстрілів. Проте атаки на українську енергетику не припинялися, а нинішні зміни стосуються передусім їхньої інтенсивності та географії. Особливо помітним стало посилення ударів по областях, які раніше зазнавали меншого повітряного терору.

Зараз ми бачимо, що дуже суттєво дістається західним регіонам, які раніше не зазнавали такого впливу російських ударів. Це Ковель, Луцьк, Рівне, Волинська область. Навіть окремі селища Волині потрапляють під удари,

– розповів Попович.

Львівщина і раніше регулярно ставала ціллю російських ракет та дронів, однак Волинь не зазнавала настільки інтенсивних атак. Тепер окупанти активніше обстрілюють різні населені пункти західної України, намагаючись охопити повітряним терором якомога більшу територію.

Російське командування, як вважає Попович, прагне створити для цивільного населення настільки важкі умови, щоб люди почали вимагати від української влади поступок Москві. Подібний тиск здійснюється і через адміністрацію Дональда Трампа, а Володимир Зеленський раніше заявляв, що вимоги до України виглядають як спроба примусити її до капітуляції.

Але ж ми не капітулюємо. І населення цих великих міст, з яким спілкуюся і я, і ви, – щось я не бачу, щоб хтось виходив і казав: "Капітуляція, капітуляція", з плакатами. А Путін цього хоче. Він цього хоче,

– наголосив військовий оглядач.

Попри руйнування, відключення електроенергії та постійну небезпеку, Попович не бачить тієї реакції суспільства, на яку розраховує Кремль. Водночас росіяни продовжують завдавати ударів по різних об'єктах на заході країни, де останнім часом помітно змінилися й маршрути ворожих безпілотників.

Шахеди можуть розвідувати ППО

Посилення повітряного терору відбувається за відсутності очікуваних результатів російського наступу. Окупанти не змогли досягти поставлених цілей у Донецькій області, а їхні нинішні темпи просування не дозволяють розраховувати на швидке захоплення всього регіону.

На фронті зараз у росіян немає тих успіхів, на які вони розраховували. Стратегічний план захопити Донецьку область до кінця цього року провалився. Це вже остаточно можна констатувати, навіть без будь-яких умовностей,

– заявив Попович.

За нинішніх темпів наступу російським військам, на його думку, знадобилися б роки, щоб дістатися адміністративних кордонів Донецької області. Тим часом під час нальотів на західні регіони "Шахеди" можуть багаторазово змінювати маршрут, перелітати з Волині на Львівщину й повертатися назад, намотуючи кола поблизу окремих населених пунктів.

Такі маневри можуть не лише виснажувати людей тривалими повітряними тривогами. Попович припустив, що росіяни використовують польоти для спостереження за роботою українських засобів протиповітряної оборони.

Найголовніше, на мій погляд, – це розвідка. Де вмикаються радіолокаційні станції, звідки ведеться вогонь. Це все фіксується, потім робиться аналітика. Відповідно, далі плануються атаки,

– пояснив військовий оглядач.

Попри ускладнення російських атак, українські сили ППО знищують значну частину дронів, які летять на західні області. Однак зі збільшенням кількості ворожих безпілотників, зокрема реактивних, зростатиме й потреба в різних засобах протидії.

Дрони-перехоплювачі залишаються важливою складовою захисту, але, як наголосив Попович, навіть боротьбу з безпілотниками не можна будувати виключно на них. Для ефективного перехоплення таких цілей потрібні й інші засоби ППО, а використання самих перехоплювачів залежить від стабільності зв'язку під час польоту.

Попович про удари по заходу України: дивіться відео