Разрушительную угрозу для украинской энергетики представляют как ракеты, так и дроны. Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Угрозы для энергосети Украины

Это, в принципе, идентичные опасности. Подготовка аналогична ударам ракет или дронов. Главное со своей стороны – накопить аварийный резерв оборудования. Это в течение года активно осуществлялось,

– сообщил Слободян.

Глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины подчеркнул, что украинские энергетики готовились к возможным атакам со стороны России. Он отметил, что речь идет об инженерной защите и защите от обломков. По его словам, самым главным является усиление противовоздушной обороны.

Слободян заметил, что Украина создала специальный гуманитарный хаб. Он отметил, что там хранится энергетическое оборудование, чтобы в случае необходимости ускорить ремонт поврежденной инфраструктуры.

Энергетики подчеркнули, что пока об отключении света речь не идет. Ограничения в Украине могут быть введены только в случае обстрелов или непогоды.

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