Разрушительную угрозу для украинской энергетики представляют как ракеты, так и дроны. Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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Угрозы для энергосети Украины
Это, в принципе, идентичные опасности. Подготовка аналогична ударам ракет или дронов. Главное со своей стороны – накопить аварийный резерв оборудования. Это в течение года активно осуществлялось,
– сообщил Слободян.
Глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины подчеркнул, что украинские энергетики готовились к возможным атакам со стороны России. Он отметил, что речь идет об инженерной защите и защите от обломков. По его словам, самым главным является усиление противовоздушной обороны.
Слободян заметил, что Украина создала специальный гуманитарный хаб. Он отметил, что там хранится энергетическое оборудование, чтобы в случае необходимости ускорить ремонт поврежденной инфраструктуры.
Энергетики подчеркнули, что пока об отключении света речь не идет. Ограничения в Украине могут быть введены только в случае обстрелов или непогоды.
Готовность Украины к возможным зимним атакам: что известно
- Президент Украины отметил, что на данный момент Украина находится в лучшей готовности к обстрелам, чем это было в прошлом году. В частности, как отмечает Зеленский, Украина находится в лучшем положении с точки зрения ПВО. Однако глава государства выразил сомнения, что Россия будет использовать меньшее оружие для новых атак на энергосети Украины.
- После того, как Россия начала полномасштабное вторжение, Украина призвала Запад закрыть небо от ракет со стороны России. Несмотря на то, что этого так и не произошло, союзники Украине предоставляют системы ПВО для защиты украинских городов. Так, в средней дальности Украина использует американские ракеты MIM-23 Hawks и норвежскую NASAMS, а также немецкую систему IRIS-T SLM. Дальнюю оборону обеспечивает американская система Patriot PAC-3 и система Eurosam SAMP/T, которую поставили Франция и Италия.
- Разведка Украины и мировые разведки предупреждают о том, что Россия продолжит энергетический террор Украины зимой. Военно-политическое руководство Украины сотрудничает с партнерами по защите от будущих атак. В частности, некоторые страны пообещали предоставить ПВО специально на зимний период.