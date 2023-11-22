Руйнівну загрозу для української енергетики становлять як ракети, так і дрони. Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Загрози для енергомережі України

Це в принципі ідентичні небезпеки. Підготовка аналогічна що до ударів ракет чи дронів. Головне зі свого боку – накопичити аварійний резерв обладнання. Це протягом року активно здійснювалося,

– повідомив Слободян.

Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України наголосив, що українські енергетики готувалися до можливих атак збоку Росії. Він зазначив, що мова йде про інженерний захист та захист від уламків. За його словами, найголовнішим є посилення протиповітряної оборони.

Слободян зауважив, що Україна створила спеціальний гуманітарний хаб. Він зауважив, що там зберігається енергетичне обладнання, щоб у разі необхідності прискорити ремонти пошкодженої інфраструктури.

Енергетики підкреслили, що наразі про відключення світла не йдеться. Обмеження в Україні можуть ввести лише у разі обстрілів чи негоди.

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