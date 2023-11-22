Руйнівну загрозу для української енергетики становлять як ракети, так і дрони. Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
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Загрози для енергомережі України
Це в принципі ідентичні небезпеки. Підготовка аналогічна що до ударів ракет чи дронів. Головне зі свого боку – накопичити аварійний резерв обладнання. Це протягом року активно здійснювалося,
– повідомив Слободян.
Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України наголосив, що українські енергетики готувалися до можливих атак збоку Росії. Він зазначив, що мова йде про інженерний захист та захист від уламків. За його словами, найголовнішим є посилення протиповітряної оборони.
Слободян зауважив, що Україна створила спеціальний гуманітарний хаб. Він зауважив, що там зберігається енергетичне обладнання, щоб у разі необхідності прискорити ремонти пошкодженої інфраструктури.
Енергетики підкреслили, що наразі про відключення світла не йдеться. Обмеження в Україні можуть ввести лише у разі обстрілів чи негоди.
Готовність України до можливих зимових атак: що відомо
- Президент України зазначив, що на даний момент Україна знаходиться в кращій готовності до обстрілів, ніж це було минулого року. Зокрема, як зазначає Зеленський, Україна в кращому становищі з точки зору ППО. Проте глава держави висловив сумніви, що Росія буде використовувати менше зброї для нових атак на енергомережі України.
- Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Україна закликала Захід закрити небо від ракет з боку Росії. Незважаючи на те, що цього так і не сталося, союзники України надають системи ППО для захисту українських міст. Так, на середній дальності Україна використовує американські ракети MIM-23 Hawks й норвезьку NASAMS, а також німецьку систему IRIS-T SLM. Дальню оборону забезпечує американська система Patriot PAC-3 і система Eurosam SAMP/T, яку поставили Франція та Італія.
- Розвідка України та світові розвідки попереджають про те, що Росія продовжить енергетичний терор України взимку. Військово-політичне керівництво України співпрацює з партнерами для захисту від майбутніх атак. Зокрема, деякі країни пообіцяли надати ППО спеціально на зимовий період.