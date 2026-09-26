Россия хочет лишить украинцев интернета и связи, – Зеленский

Россия начала наносить прицельные удары по дата-центрам в Киеве. Владимир Зеленский раскрыл цели оккупантов.

В вечернем обращении президент подтвердил, что Россия проводит операцию по нанесению ударов по украинским дата-центрам и инфраструктуре связи.

Что известно о ударах России по интернету?

Цель у россиян проста: оставить украинцев без интернета, лишить нас связи и соответствующих цифровых сервисов,

– пояснил глава государства.

По его словам, Украина оперативно противодействует этой угрозе, а Ставка уже принял соответствующие решения и определил конкретные шаги для защиты.

Ранее президент сообщал, что в Украине усилят защиту дата-центров и другой критически важной инфраструктуры связи.

Отметим, что в последнее время Россия пытается усилить давление на телекоммуникационную инфраструктуру, от которой зависят банки, онлайн-платежи, бизнес, государственные услуги и ВСУ.

Аналитики Института изучения войны считают, что полный интернет-блэкаут в Украине маловероятен из-за разветвленной сети провайдеров.

Впрочем, атаки могут вызывать временные перебои и повышение стоимости услуг из-за необходимости ремонта поврежденной инфраструктуры.

Напомним, что 26 сентября Россия нанесла удар по дата-центру DC|COSMONOVA в Киеве. Из-за этого ряд телеканалов приостановил вещание.

23 сентября российская атака повредила дата-центры киевских провайдеров UTELS и "Паутина", а также инфраструктуру горячей линии "Meest ПОШТА".