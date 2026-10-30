"Не только принуждение к капитуляции": в ISW объяснили цель ударов России по Днепру и другим городам

29 октября российские войска нанесли массированные удары по городам Украины, в результате чего на вокзале в Днепре погибли 14 человек. Кремль стремится затмить успехи ВСУ и сломить сопротивление гражданского населения.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW) от 29 октября, Москва пытается максимально усилить давление на украинцев в преддверии зимы 2026–2027 годов.

Каковы подробности?

Эксперты отмечают, что агрессор рассчитывает нивелировать недавние успехи Вооруженных сил Украины на поле боя и заставить военно-политическое руководство государства капитулировать.

Аналитики отмечают, что в течение 2026 года российская армия существенно усилила жестокость и смертоносность своих воздушных кампаний.

Оккупанты проводят изнурительные комбинированные волны обстрелов днем и ночью в течение нескольких суток подряд, ища пробелы в системе противовоздушной обороны.

Новые технологии и удары по вокзалам

Для нанесения максимального ущерба мирному населению захватчики внедряют новейшие технические средства, включая дальнобойные барражирующие боеприпасы и квазикрылатые ракеты "Бандероль".

В отчете подчеркивается: даже единичные средства поражения, которые преодолевают защиту, приводят к трагическим последствиям для гражданского населения.

Во время атаки на железнодорожный вокзал в городе Днепр вражеский реактивный беспилотник попал в платформу, возле которой стояли электричка и пассажирский поезд.

Об эвакуации объявили за 10 минут до попадания, поэтому локомотивная бригада успела перейти в безопасное место, но часть людей осталась на перроне во время сигнала тревоги.

Помимо Днепра, российские войска нанесли удар "Бандеролью" по центру Чернигова, вызвав масштабный пожар, в результате которого погибли две 15-летние девушки, а десятки жителей пострадали.

Еще один вражеский дрон поразил жилой многоэтажный дом в Кременчуге, унеся жизни трех человек.

Террор против гражданской инфраструктуры

Военные аналитики подчеркивают, что удары по транспортным развязкам и густонаселенным кварталам носят системный характер. Россия сознательно разрушает нормальный ритм жизни украинских городов и наносит ущерб экономике страны.

Как уже сообщалось на нашем сайте, мониторинговые службы заранее зафиксировали приближение реактивного аппарата к железнодорожному узлу, после чего диспетчеры получили приказ о приостановке движения. Впоследствии стало известно, что число жертв атаки на вокзал в Днепре увеличилось из-за смерти раненого в больнице.