"Не лише примус до капітуляції": в ISW пояснили мету ударів Росії по Дніпру та інших містах

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) за 29 жовтня, Москва намагається максимізувати тиск на українців напередодні зими 2026 – 2027 років.

Adv

Які подробиці?

Фахівці зазначають, що агресор розраховує перекрити нещодавні успіхи Збройних сил України на полі бою та змусити військово-політичне керівництво держави капітулювати.

Аналітики вказують, що протягом 2026 року російська армія суттєво посилила жорстокість і смертоносність своїх повітряних кампаній.

Окупанти проводять виснажливі комбіновані хвилі обстрілів удень і вночі протягом кількох діб поспіль, шукаючи прогалини в системі протиповітряної оборони.

Нові технології та удари по вокзалах

Для максимізації шкоди серед мирного населення загарбники впроваджують новітні технічні засоби, включно з далекобійними баражувальними боєприпасами та квазікрилатими ракетами "Бандероль".

У звіті наголошується: навіть поодинокі засоби ураження, які долають захист, призводять до трагічних наслідків для цивільних.

Реклама

Під час атаки на залізничний вокзал у місті Дніпро ворожий реактивний безпілотник поцілив у платформу, біля якої стояли електричка та пасажирський потяг.

Евакуацію оголосили за 10 хвилин до влучання, завдяки чому локомотивна бригада встигла перейти в безпечне місце, однак частина людей залишилася на пероні під час сигналу тривоги.

Окрім Дніпра, російські сили завдали удару "Бандероллю" по центру Чернігова, спричинивши масштабну пожежу, в якій загинули двоє 15-річних дівчат і постраждали десятки жителів.

Ще один ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку в Кременчуці, забравши життя трьох людей.

Терор проти цивільної інфраструктури

Військові аналітики підкреслюють, що удари по транспортних розв'язках та густонаселених кварталах мають системний характер. Росія свідомо руйнує нормальний ритм життя українських міст і шкодить економіці країни.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, моніторингові служби заздалегідь зафіксували наближення реактивного апарата до залізничного вузла, після чого диспетчери отримали наказ про призупинення руху. Згодом стало відомо, що кількість жертв атаки на вокзал у Дніпрі зросла через смерть пораненого в лікарні.