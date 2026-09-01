Вместо крылатых ракет: Россия изменила тактику ударов по Киеву, – WSJ

Россия делает ставку на изнурение украинцев. Для этого она начала применять новую тактику и новый вид оружия.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Какую тактику и оружие использовать, чтобы эффективнее изматывать украинцев?

Россия начала использовать "Шахеды" осенью 2022 года, чтобы массированными атаками перегружать украинскую ПВО и помогать своим ракетам прорываться к целям.

К лету 2025 года Москва уже запускала сотни таких дронов одновременно во время ночных атак. Однако из-за невысокой скорости их было относительно легко сбивать.

Россия начала добавлять реактивные "Герани" в свои атаки еще в конце прошлого года. Но с июля этого года количество новых модификаций резко возросло, и они постепенно становятся основой российской дальнобойной кампании.

6 августа Россия запустила 101 преимущественно реактивную "Герань". По данным британской организации Centre for Information Resilience, украинская ПВО сбила лишь 65% этих дронов – это был самый низкий показатель перехвата за весь год.

Реактивные "Герани" стоят дороже предыдущих версий. Украинские чиновники отмечают, что из-за инвестиций России в новые модели Москва сократила общее количество дронов, которые использует во время атак.

Реактивные дроны "Герань" создают дополнительную нагрузку на украинскую ПВО благодаря своей скорости.

Начиная с прошлого четверга, Россия стала проводить небольшие атаки в течение всего дня, заменив ими периодические масштабные ночные удары. Из-за воздушных тревог, которые теперь звучат почти весь день, жить в Киеве стало сложнее, чем в первые недели войны, когда российские войска подошли к столице.

В течение нескольких дней жители города практически не имеют передышки от сирен, гула дронов, спусков в укрытия и взрывов.

Появление реактивных дронов свидетельствует о новом этапе российской воздушной кампании против украинских городов. До лета украинская ПВО вокруг Киева и других городов часто сбивала около 90% старых "Гераней" с пропеллерными двигателями, в частности с помощью недорогих дронов-перехватчиков.

Украинские Воздушные силы пока не обнародовали данных о том, сколько именно реактивных дронов им удается сбивать. В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил The Wall Street Journal, что доля реактивных дронов, достигающих своих целей, выше, чем в случае с пропеллерными моделями. По его словам, во время некоторых атак до двух третей "Гераней" могут быть реактивными.

Установка реактивных двигателей на "Герани" фактически превращает их в упрощенный аналог крылатых ракет. Такие дроны могут разгоняться примерно до 480 километров в час – это примерно в три раза быстрее, чем старые версии Shahed.

Сегодня Воздушные силы уже располагают дронами, способными сбивать новейшие "Герани". Однако таких перехватчиков лишь сотни, тогда как Украине нужны тысячи.