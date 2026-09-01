Про це пише видання The Wall Street Journal.

Яку тактику і зброю, щоб ефективніше виснажувати українців?

Росія почала використовувати "Шахеди" восени 2022 року, щоб масованими атаками перевантажувати українську ППО і допомагати своїм ракетам прориватися до цілей.

До літа 2025 року Москва вже запускала сотні таких дронів одночасно під час нічних атак. Однак через невисоку швидкість їх було відносно легко збивати.

Росія почала додавати реактивні "Герані" до своїх атак ще наприкінці минулого року. Але з липня цього року кількість нових модифікацій різко зросла, і вони поступово стають основою російської далекобійної кампанії.

6 серпня Росія запустила 101 переважно реактивну "Герань". За даними британської організації Centre for Information Resilience, українська ППО збила лише 65% цих дронів – це був найнижчий показник перехоплення за весь рік.

Реактивні "Герані" коштують дорожче за попередні версії. Українські посадовці зазначають, що через інвестиції Росії в нові моделі Москва скоротила загальну кількість дронів, які використовує під час атак.

Реактивні дрони "Герань" створюють додаткове навантаження на українську ППО завдяки своїй швидкості.

Починаючи з минулого четверга, Росія почала проводити невеликі атаки протягом усього дня, замінивши ними періодичні масштабні нічні удари. Через повітряні тривоги, які тепер лунають майже весь день, жити в Києві стало складніше, ніж у перші тижні війни, коли російські війська підійшли до столиці.

Протягом кількох днів жителі міста майже не мають перепочинку від сирен, гулу дронів, спусків в укриття та вибухів.

Поява реактивних дронів свідчить про новий етап російської повітряної кампанії проти українських міст. До літа українська ППО навколо Києва та інших міст часто збивала близько 90% старих "Гераней" із пропелерними двигунами, зокрема за допомогою недорогих дронів-перехоплювачів.

Українські Повітряні сили поки не оприлюднили даних про те, скільки саме реактивних дронів їм вдається збивати. Водночас речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив The Wall Street Journal, що більша частка реактивних дронів досягає своїх цілей, ніж у випадку з пропелерними моделями. За його словами, під час деяких атак до двох третин "Гераней" – уже можуть бути реактивними.

Встановлення реактивних двигунів на "Герані" фактично перетворює їх на спрощений аналог крилатих ракет. Такі дрони можуть розганятися приблизно до 480 кілометрів за годину – це приблизно втричі швидше за старі версії Shahed.

Сьогодні Повітряні сили вже мають дрони, здатні збивати новітні "Герані". Однак таких перехоплювачів лише сотні, тоді як Україні потрібні тисячі.