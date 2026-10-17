"Без каких-либо компромиссов": Песков заявил, что Россия не прекратит удары по Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 октября заявил, что российская армия не собирается прекращать обстрелы территории Украины. Оккупанты планируют и в дальнейшем проводить атаки на объекты, которые они называют военной инфраструктурой.

Об этом он заявил, комментируя совещание российского диктатора с военным командованием.

Что говорят в Кремле о ударах по Украине?

Дмитрий Песков подчеркнул, что захватчики сосредоточат свое внимание на объектах военно-промышленного комплекса. Смертоносные удары по жилым домам оправдывают, используя формулировки о "боевых задачах" и поражении "военной инфраструктуры".

В то же время пресс-секретарь традиционно проигнорировал то, что от российских ракет и дронов регулярно гибнут обычные украинцы, не приведя никаких конкретных данных о последствиях атак.

Отметим, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает возможность временного прекращения огня в Украине, считая замораживание конфликта неэффективным. Москва настаивает на долгосрочных договоренностях с гарантиями безопасности, однако не видит предпосылок для мирного урегулирования и отказывается проводить переговоры на нейтральной территории.

Кроме того, российское руководство настаивает на том, чтобы встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Москве, несмотря на его призывы прекратить боевые действия и начать переговоры.

Напомним, начальник Генштаба России Валерий Герасимов 16 октября заявил о массированные удары по энергетическим объектам, мостах и логистической инфраструктуре Украины, назвав их "ответом". По его словам, российские войска якобы поразили 76 логистических объектов и 93 судна, а также якобы добились полной остановки сталелитейного производства в Украине. Владимир Путин одобрил результаты атак и поручил продолжать удары по украинским логистическим центрам.