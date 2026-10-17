Про це він заявив коментуючи нараду російського диктатора з військовим командуванням.

Що кажуть у Кремлі про удари по Україні?

Дмитро Пєсков наголосив, що загарбники зосередять свою увагу на об'єктах військово-промислового комплексу. Смертельні удари по житлових будинках виправдовують, використовуючи формулювання про "бойові завдання" та ураження "військової інфраструктури".

Водночас речник традиційно проігнорував той факт, що від російських ракет та дронів регулярно гинуть звичайні українці, не навівши жодних конкретних даних про наслідки атак.

Зазначимо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкидає можливість тимчасового припинення вогню в Україні, вважаючи замороження конфлікту неефективним. Москва наполягає на довгострокових домовленостях із гарантіями безпеки, однак не бачить передумов для мирного врегулювання та відмовляється проводити переговори на нейтральній території.

Крім того, російське керівництво наполягає, щоб зустріч із президентом України Володимиром Зеленським відбулася в Москві, попри його заклики припинити бойові дії та розпочати переговори.

Нагадаємо, начальник генштабу Росії Валерій Герасимов 16 жовтня заявив про масовані удари по енергетичних об’єктах, мостах і логістичній інфраструктурі України, назвавши їх "відповіддю". За його словами, російські війська нібито уразили 76 логістичних об'єктів і 93 судна, а також нібито домоглися повної зупинки сталеливарного виробництва в Україні. Володимир Путін схвалив результати атак і доручив продовжувати удари по українських логістичних центрах.