На эту тему в эфире 24 Канала говорили с офицером ВСУ и политологом Андреем Ткачуком. По его словам, вряд ли россияне решили остановить свой воздушный террор по Украине. Тут совсем другие цели.

Почему Россия уменьшила удары "Шахедами"?

Как отметил Ткачук, вероятнее всего все это происходит на фоне встречи между Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным. Ранее президент США жестко реагировать на регулярные российские удары по Украине. Поэтому, возможно, враг сделал определенное своеобразное "затишье".

Не стоит забывать, что Россия любит запугивать. Поэтому не исключено, что они осуществят массированную атаку по Украине в ночь с 15 на 16 августа, когда будет происходить встреча или за день до того. Может быть системный обстрел в течение нескольких дней.

Эти варвары делают именно так. Они привыкли работать как мрази. Мы это знаем и видим. Но почему-то мир не может это понять и осознать. Особенно Дональд Трамп. Гражданским нужно быть осторожными. Думаю, что Россия будет бить именно по гражданским городам,

– сказал Ткачук.

Добавим, уже есть приблизительные подсчеты, сколько именно Россия потратила на обстрелы Украины в 2025 году. Только на удары беспилотники они могли потратить около 5,7 миллиарда долларов.