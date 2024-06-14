Удары по военному хабу: как Украина достает до Луганска и что об этом думают местные

Последние месяцы значительно увеличилось количество ударов по российским военным базам в Луганске из-за активного использования россиянами города как военного хаба. Также ударам по вражеским объектам в оккупированном городе поспособствовало западное оружие, которое наконец приехало в Украину.

Вражеские военные базы в оккупированном Луганске уже 4 раза за последние два месяца "ловили прилеты". Местные говорят, что раньше они были спокойны, ведь знали, что все летит точно в цель. Сейчас же россияне стянули к своим базам ПВО и сбивают украинские ракеты над городом, подвергая опасности мирных жителей в жилых районах города.

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Куда прилетали украинские ракеты

По Луганскому высшему военному авиационному училищу штурманов били, потому что враг там размещал личный состав. Также на его территории враги прятали боевые вертолеты.

Луганский авиаремонтный завод был поврежден обстрелами в 2014 году, но оккупанты смогли наладить там ремонтную базу и обустроить склады.

В уничтоженном Луганском аэропорту россияне размещают боевые вертолеты Ка-52, МИ-28 и МИ-8/МИ-17.

В административных зданиях Луганского государственного университета внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко россияне размещали свой личный состав и технику.

Завод Октябрьской революции, он же "Лугансктепловоз" россияне уже 10 лет используют, как ремонтный завод и ангары для техники.

До 2014 года Машиностроительный завод "100" и Poly-Pack изготавливали кристаллы для электроники и полимерные изделия. Оборудование оттуда оккупанты вывезли в Россию еще в 2014 году, а с 2017 года территория используется российской армией как военные хабы.

Почему украинская армия начала активнее бить по объектам в Луганске

Россияне во время полномасштабного вторжения наладили поставки военной техники на фронт по железной дороге. Поезда с оружием приезжают в Луганск и там разгружаются, используя город, как промежуточную базу. По мнению генерал-лейтенанта армии США в отставке Дугласа Люта, такая схема является достаточно уязвимой перед дальнобойным оружием.

Кроме военной техники, россияне активно используют промышленные мощности города для хранения нефтепродуктов. Тогда, как Донецк уязвим даже для полевой артиллерии, Луганск оккупанты считали полностью неуязвимым.

По тем же причинам и из-за близости к линии фронта, что делало меньшим время подлета, россияне использовали Луганск до 2023 года как базу для вертолетов. Впрочем, все изменила передача Украине малозаметных крылатых ракет Storm Shadow, которые способны лететь на расстояние в 250 километров. 12, 13 и 15 мая 2023 года в оккупированном Луганске украинские ракеты попали в территорию машиностроительного завода "100", нефтебазу, старое здание ЛГУВД им. Э.Дидоренко и ВВАУШ.

Мнение местных по поводу ударов

По словам местных жителей, сейчас россияне стали ввозить технику в город в объезд. Все потому, что оккупанты не хотят показывать, какую именно технику они возят и для того, чтобы не раздражать местных, настроения которых значительно ухудшились. Россияне стараются использовать для перемещений техники объездную, где их перемещения скрыты от человеческих глаз.

Луганчанка Ирина говорит, что система оповещения также стала работать значительно хуже. Во время удара 7 июня по российским объектам, сирену не было слышно.

Большинство систем ПВО находятся либо на территориях самих заводов, где и расположены базы, или на окраинах города, чтобы эти базы защищать. Как 7 июня защищали базу на "Пролетариата" (квартал Пролетариата Донбасса), а сбили ракеты над городом, понимая, что все это упадет на жилую зону,

– говорит Ирина.

Жительница добавляет, что до 7 июня местные почти не обращали внимания на обстрелы, ведь знали, что Украина бьет точечно в место расположения военных баз. Теперь начали бояться "своих же защитников" – российское ПВО.

По словам местных, в Луганске не было таких попаданий, как в Харькове, Днепре или Николаеве, где разрушены здания. Сколько бы россияне не говорили о "8 лет бомбили Донбасс", таких последствий разрушений в городе не было до последнего времени, когда российское ПВО сбило ракету над городом.

Председатель Луганской ОВА Артем Лысогор также говорит, что "россияне всегда прикрываются мирными жителями, и если бы ПВО не работала над жилыми кварталами, то сообщений о пострадавших среди гражданских, а тем более – среди детей, не было бы".

Что известно о последних ударах по Луганску