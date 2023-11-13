Долетает не только до Москвы: как и на сколько далеко Украина бьет по территории России

Одновременно с полномасштабным вторжением Россия начала наносить массированные ракетные удары по территории Украины. Но потом, столкнувшись с дефицитом ракет, начала закупать у Ирана ударные беспилотники. Украина уверенно демонстрирует, что в эту игру можно играть вдвоем.

За почти два года полномасштабной войны украинские силы нанесли сотни ударов по российской военной инфраструктуре на оккупированных территориях и в самой России. О самых известных из них и о возможностях Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Начало полномасштабного вторжения

Украинские военные начали наносить ответные удары по российским военным объектам практически сразу же после полномасштабного вторжения. Впрочем, возможности украинской армии тогда были ощутимо ограничены. Основной ударной силой в начале 2022 года были:

ракетный комплекс "Точка-У" с дальностью до 120 километров,

с дальностью до 120 километров, ударный беспилотник Bayraktar TB2 с дальностью полета до 150 км.

Фактически, такие возможности позволяли бить только по российским колоннам, пытавшимся захватывать украинские территории на севере страны. В то же время уничтожать российские военные базы можно было только на оккупированных территориях или на территории России в непосредственной близости от границы.

Такая ситуация нуждалась в немедленном решении и создании условий по меньшей мере паритета в возможностях наносить аналогичные удары по количеству и дальности. Частично ее решали западные партнеры, предоставляя Украине все более дальнобойные системы, отчасти сама Украина – государственные и частные производители оружия создавали все более дальнобойные ударные БПЛА.

Благодаря помощи западных партнеров мы смогли прогнать российские войска с правого берега Херсонской области, уничтожая их логистику. Кроме того, стали возможны такие истории, как уничтожение сотен оккупантов одним ударом по их казарме в Макеевке Донецкой области.

Создание собственных БПЛА дального радиуса действия позволило несколько снизить способности России атаковать территорию Украины. Примечательно, что такие беспилотники украинские военные применяют, прежде всего, по российским аэродромам и самолетам. Предлагаем вспомнить самые памятные случаи.

Удары по "Энгельсу" и "Дягилево"

Первым шоком для российских войск были одновременные удары по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области (около 630 километров от крайней северо-восточной точки Украины) и авиабазе "Дягилево" в Рязани (более 470 километров от крайней северной точки Украины).

Оба удара были нанесены почти одновременно в ночь на 5 декабря 2022 года. Это был своеобразный ответ на постоянные российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Как следствие, на "Энгельсе" были повреждены 2 стратегических бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95МС и уничтожены четверо российских оккупантов. На "Дягилево" повреждения получили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и еще один Ту-95МС. Кроме того, уничтожены 6 российских военных.

В сентябре 2023 года руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что российские аэродромы атаковали с помощью модернизированных советских беспилотников Ту-141 "Стриж", начиненных взрывчаткой.



Последствия удара по авиабазе "Дягилево" / Фото ISI

После этой атаки Россия не извлекла никаких уроков, поэтому стоило ожидать продолжения. Так и произошло уже через 3 недели – в ночь на 26 декабря 2022 года "Энгельс" снова атаковали украинские беспилотники.

К сожалению, эта атака была не столь результативной. Российское минобороны отчиталось о "сбивании" беспилотника. Но на самом деле российская система ПВО смогла только задеть его, в результате чего дрон несколько изменил свою траекторию.

После этого украинский беспилотник все равно рухнул на территорию аэродрома. Российские власти уверяли, что боевые корабли не пострадали. В то же время были ликвидированы еще трое российских военных. По российским данным, в этой атаке также были использованы Ту-141 "Стриж".

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Под ударом даже Москва

В начале мая 2023 года Кремль активно готовился к "параду победы" на Красной площади. Чтобы было что показать российским массам, чуть ли не полгода до этого длилась битва, в которой Россия пыталась захватить Бахмут.

Планы россиян на парад оказались под угрозой после ночи 3 мая. Тогда неизвестный беспилотник атаковал одну из башен Кремля, рядом с которым и должен был пройти парад.

После этой атаки в экспертных кругах звучал целый ряд версий относительно того, кто же мог организовать удар по Кремлю. Источникисообщают, что за таким "фейерверком" стоят Силы специальных операций ВСУ. Официально спецназовцы эту информацию ни опровергают, ни подтверждают.

Силы специальных операций проводят специальные мероприятия, в том числе в глубине тыла врага. Он ощущает последствия нашей деятельности очень болезненно. На поле боя лучше охотиться, чем быть жертвой,

– ответили нам в ССО.

Очевидно, что цель была очень важна – показать россиянам, что, когда они ведут войну против другого государства, эта война обязательно рано или поздно перейдет и на их территорию.

Дроны атаковали Кремль: смотрите видео

Впоследствии атаки на Москву стали более регулярными. В частности, наиболее знаковыми были полеты дронов над российской столицей 30 июля и 18 августа. В обоих случаях дроны залетали в "Москва-Сити".

В социальных сетях было много скептицизма относительно того, что такие атаки "все равно не имеют никакого значения". На самом же деле они даже имеют свое влияние на фронт.

В частности, при таких атаках каждый раз закрываются московские аэропорты, а даже самые богатые москвичи чувствуют угрозу из-за развязанной Россией войны. Во всяком случае, это заставляет россиян задуматься о том, нужна ли им эта война.

Другие знаковые атаки

Уже с августа 2023 года атаки по стратегическим объектам российской армии стали регулярными. Как следствие, российское оккупационное войско понесло существенные потери. Среди самых знаковых атак:

Аэродром "Сольцы" – 19 августа 2023 года. Он расположен в 670 километрах от крайней северной точки Украины. Уничтожен самолет Ту-22М3.

– 19 августа 2023 года. Он расположен в 670 километрах от крайней северной точки Украины. Уничтожен самолет Ту-22М3. Аэродром "Шайковка" – 22 августа 2023 года. Расположен в более чем 220 километрах от крайней северной точки Украины. Уничтожен самолет Ту-22М3.

– 22 августа 2023 года. Расположен в более чем 220 километрах от крайней северной точки Украины. Уничтожен самолет Ту-22М3. Аэропорт Пскова – 30 августа 2023 года. Расположен в 675 километрах от крайней северной точки Украины. Повреждены 4 самолета Ил-76. Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что дроны были запущены с территории России.

– 30 августа 2023 года. Расположен в 675 километрах от крайней северной точки Украины. Повреждены 4 самолета Ил-76. Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что дроны были запущены с территории России. Евпатория – 14 сентября 2023 года. Расположен в около 170 километрах от свободной части украинской территории. СБУ и ВМС совместными усилиями уничтожили комплекс противовоздушной обороны "Триумф".

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist назвал 3 цели ударов по территории России:

истощение российской системы ПВО,

выведение из строя военного транспорта и бомбардировщиков, а также оборонных предприятий,

психологическое влияние на россиян

Посеять беспокойство среди населения и нарушить экономические процессы в России. Закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, например, стало почти ежедневным явлением,

– объяснил Кирилл Буданов.

Ранее западные партнеры Украины были категорически против ударов по территории России. Они были обеспокоенны, что это могло привести к еще большей эскалации конфликта. Впрочем, похоже, уже и наши партнеры отдают себе отчет, что без перенесения войны на территорию врага выиграть ее невозможно. Так что единственное, о чем в последнее время просят партнеры – не использовать для таких ударов западное оружие.



Наиболее знаковые удары по объектам России / Коллаж 24 Канала

Куда могут доставать украинские беспилотники

В условиях нынешней войны развитие современных технологий было лишь вопросом времени. В частности, это касается и дальнобойных систем и дронов.

Недавно в интервью ЕП глава Укроборонпрома Герман Сметанин рассказал, что украинский беспилотник-камикадзе, способный преодолевать расстояние в тысячу километров, уже производится.

Производится. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно – рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное, что они летают и взрываются, а Силы обороны их заказывают. Это же здорово!

– рассказал Герман Сметанин.

Это означает только одно – война все больше и больше будет переноситься на территорию России. Более того, каждый раз глубже. Конечно, запускать такие беспилотники прямо с российско-украинской границы или с линии фронта невозможно. Такие запуски будут проходить не менее за 100 километров от этих рубежей.

Предлагаем посмотреть, куда будут доставать украинские дроны при таких условиях:

Брянск – из Черниговской области до 200 километров,

– из Черниговской области до 200 километров, Курск – из Сумской области более 200 километров,

– из Сумской области более 200 километров, Ростов-на-Дону – из Днепропетровской области более 250 километров,

– из Днепропетровской области более 250 километров, Воронеж – из Харьковской области более 250 километров,

– из Харьковской области более 250 километров, вся оккупированная часть Украины – до мыса Айя на юге Крыма от Запорожской или Херсонской областей более 350 километров,

– до мыса Айя на юге Крыма от Запорожской или Херсонской областей более 350 километров, Липецк – из Хакровской области более 350 километров,

– из Хакровской области более 350 километров, Смоленск – из Черниговской области более 350 километров,

– из Черниговской области более 350 километров, Тула – из Черниговской области более 400 километров,

– из Черниговской области более 400 километров, Тамбов – из Харьковской области более 450 километров,

– из Харьковской области более 450 километров, Краснодар – из Днепропетровской области более 500 километров,

– из Днепропетровской области более 500 километров, Рязань – из Черниговской области до 550 километров,

– из Черниговской области до 550 километров, Москва – из Черниговской области до 550 километров,

– из Черниговской области до 550 километров, Волгоград – из Харьковской области более 550 километров,

– из Харьковской области более 550 километров, Ставрополь – из Днепропетровской области около 600 километров,

– из Днепропетровской области около 600 километров, Саратов – из Хакровской области почти 700 километров,

– из Хакровской области почти 700 километров, Псков – из Черниговской области до 750 километров,

– из Черниговской области до 750 километров, Великий Новгород – из Черниговской области более 750 километров.

– из Черниговской области более 750 километров. Нижний Новгород – из Черниговской области более 850 км.

– из Черниговской области более 850 км. Астрахань – из Днепропетровской области почти 900 километров,

– из Днепропетровской области почти 900 километров, Грозный – из Днепропетровской области более 900 километров,

– из Днепропетровской области более 900 километров, Самара – из Харьковской области до 1 тысячи километров,

– из Харьковской области до 1 тысячи километров, Тольятти – из Харьковской области до 1 тысячи километров,

– из Харьковской области до 1 тысячи километров, Санкт Петербург – из Черниговской области до 1 тысячи километров,

– из Черниговской области до 1 тысячи километров, Махачкала – из Днепропетровской области около 1 тысячи километров.