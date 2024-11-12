Начальник штаба Воздушных сил Великобритании, заявил, что Украине следует иметь возможность использовать британские ракеты для ударов по территории России. Это необходимо для эффективного противостояния атакам со стороны Москвы. Об этом передает 24 Канал, ссылаясь на The Times.

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Почему Найтон поддерживает инициативу ударов Украины по России

Мы также должны помнить старую поговорку о том, что "лучшей формой защиты является нападение"... Украина не может поставить щит, чтобы защитить себя от 30 тысяч планерных бомб, сброшенных на Курскую область,

– отметил Ричард Найтон.

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украине нужно иметь возможность поражать самолеты, запускающие эти бомбы.

Обратите внимание! Начальник штаба ВВС Британии добавил, что речь идет о возможности использования ракет Storm Shadow для нанесения ударов по российским целям. Это также может включать другие меры, как применение специальных подразделений для операций за линией фронта или использование самолетов F-16, способных обходить вражеские радары для нанесения бомбовых ударов.

Вчера Макрон и Стармер обсудили план того, как убедить Байдена разрешить Украине удары по целям вглубь России, в частности ракетами Storm Shadow.