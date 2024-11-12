Начальник штабу Повітряних сил Великої Британії, заявив, що Україні слід мати можливість використовувати британські ракети для ударів по території Росії. Це необхідно для ефективного протистояння атак з боку Москви. Про це передає 24 Канал, посилаючись на The Times.

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Чому Найтон підтримує ініціативу ударів України по Росії

Ми також повинні пам'ятати стару приказку про те, що "найкращою формою захисту є напад"... Україна не може поставити щит, щоб захистити себе від 30 тисяч планерних бомб, скинутих на Курську область,

– зазначив Річард Найтон.

Він підкреслив, що для забезпечення безпеки Україні потрібно мати змогу вражати літаки, що запускають ці бомби.

Зверніть увагу! Начальник штабу ВПС Британії додав, що йдеться про можливість використання ракет Storm Shadow для завдання ударів по російських цілях. Це також може включати інші заходи, як-от застосування спеціальних підрозділів для операцій за лінією фронту або використання літаків F-16, здатних обходити ворожі радари для завдання бомбових ударів.

Вчора Макрон і Стармер обговорили план того, як переконати Байдена дозволити Україні удари по цілях вглиб Росії, зокрема ракетами Storm Shadow.