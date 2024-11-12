Прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що це потрібно зробити перед тим, як Трамп офіційно прийде до влади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegraph.

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Про що Стармер хоче поговорити із Байденом

Кір Стармер наполягає на особистих переговорах із Байденом, коли вони відвідають саміт G20 у Бразилії, що відбудеться наступного тижня. Ймовірно, Стармер проситиме Байдена надати Україні 20 мільярдів доларів та дозвіл запускати ракети Storm Shadow вглиб Росії.

За даними видання, Джо Байден виступає проти такого рішення. Проте в понеділок, під час переговорів у Парижі, прем'єр-міністр Великої Британії Стармер та президент Франції Емманюель Макрон обговорили важливість зміни позиції США.

Лідери віч-на-віч розмовляли про Україну протягом 20 хвилин. У залі не було ширшої делегації помічників, що свідчить про політичну делікатність дискусій.

У європейських країнах занепокоєнні, що Трамп змусить Україну відмовитися від окупованих Росією територій та наполягатиме на мирній угоді. Саме тому Лондон прагне, щоб країни G7 виконали свої обіцянки перед Україною та надали їй допомогу.

Країни "Великої сімки" ще в червні погодилися надати Києву позики у розмірі 50 мільярдів доларів, з них 20 мільярдів пообіцяли дати США. Варто зазначити, що частина цих грошей – це відсотки, отримані від заморожених російських активів.