В эфире 24 Канала политолог Тарас Загородний объяснил, с чем связана паническая реакция Вашингтона. Отметим, что целью этих ударов было ослабление способности России отслеживать деятельность украинских военных на Юге нашего государства.

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Как Украина развеивает миф о ядерной эскалации

На самом деле благодаря атакам БПЛА по российской территории нашим военным удается разрушать мифы о ядерной эскалации. Украина показала, что Россия откровенно блефует.

С точки зрения международного права атака на ядерную инфраструктуру предусматривает ядерный ответ, поэтому такая нервная реакция. Как отмечает Загородний, к тому же это дожимает администрацию Джо Байдена и показывает, что США откровенно хотят спасти Россию запретами относительно ударов по территории страны-агрессора.

Украина показывает, а чего вы боитесь? Ничего происходить не будет,

– сказал политолог.

Кроме этого, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "разбомбил бы Москву и Пекин", если бы Россия вторглась в Украину, или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве. Также потенциальный вице-президент Никки Хейли, которую может взять к себе Трамп, вообще обвинила Россию, что она подавала разведанные для атаки на Израиль.

Это очень хорошие тенденции, которые запускает именно Украина, потому что мы показываем, а король-то голый,

– добавил Загородний.

По его словам, Украина должна исповедовать следующую тактику – в обмен на то, чтобы ВСУ не били сильно по России, пусть партнеры предоставляют нам больше оружия, истребителей F-16, системы ПВО.

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