В эфире 24 Канала политолог Тарас Загородний объяснил, с чем связана паническая реакция Вашингтона. Отметим, что целью этих ударов было ослабление способности России отслеживать деятельность украинских военных на Юге нашего государства.
К теме США интересовала не нефть: почему на Западе были против ударов по НПЗ
Как Украина развеивает миф о ядерной эскалации
На самом деле благодаря атакам БПЛА по российской территории нашим военным удается разрушать мифы о ядерной эскалации. Украина показала, что Россия откровенно блефует.
С точки зрения международного права атака на ядерную инфраструктуру предусматривает ядерный ответ, поэтому такая нервная реакция. Как отмечает Загородний, к тому же это дожимает администрацию Джо Байдена и показывает, что США откровенно хотят спасти Россию запретами относительно ударов по территории страны-агрессора.
Украина показывает, а чего вы боитесь? Ничего происходить не будет,
– сказал политолог.
Кроме этого, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "разбомбил бы Москву и Пекин", если бы Россия вторглась в Украину, или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве. Также потенциальный вице-президент Никки Хейли, которую может взять к себе Трамп, вообще обвинила Россию, что она подавала разведанные для атаки на Израиль.
Это очень хорошие тенденции, которые запускает именно Украина, потому что мы показываем, а король-то голый,
– добавил Загородний.
По его словам, Украина должна исповедовать следующую тактику – в обмен на то, чтобы ВСУ не били сильно по России, пусть партнеры предоставляют нам больше оружия, истребителей F-16, системы ПВО.
Что известно об уничтожении российских РЛС
- Украинский БпЛА ночью 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" в Орске, Оренбургской области России. На следующий день в сети появились спутниковые фото Planet Labs, на которых видны темные пятна на местах, где еще 26 мая стояла РЛС.
- По данным источников 24 Канала, операцию провело ГУР МО.
- До этого были поражены две загоризонтные радиолокационные станции "Воронеж-ДМ" под Армавиром. Они предназначены для обнаружения баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности и входят в российскую систему предупреждения о ракетном нападении.