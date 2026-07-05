Дни ада для России: СБУ разгромила тыловые базы и склады оккупантов на ТОТ

Украинские спецслужбы продолжают успешно разрушать систему обеспечения и управления войсками противника. Новые точечные удары существенно ослабили боевые возможности оккупационных подразделений на передовой.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Актуально СБУ нанесла удар по двум российским судам военного обеспечения и средствам ПВО в Керчи

Что известно об успешной операции СБУ?

Бойцы спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины, выполняющие задачи в зоне middle strike, нанесли серию мощных и высокоточных ударов по российским захватчикам на временно оккупированных территориях. Как сообщили в пресс-службе СБУ, эта спецоперация была проведена в рамках 40-дневной операции воздействия на Россию в соответствии с задачами, поставленными Президентом Украины.

В течение прошлой недели благодаря комплексной отработке спецназовцы поразили ключевые объекты военной логистики, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Кроме того, под удар попала инфраструктура подразделений беспилотных систем противника.

В частности, операторам СБУ удалось успешно ликвидировать:

пункт управления одним из ударных беспилотных авиационных комплексов в Николаевской области;

склады горюче-смазочных материалов на территории временно оккупированного Крыма;

важный узел связи на одном из направлений вражеского удара в районе Гуляйполя.

СБУ ежедневно сокращает боевой потенциал российской армии – не только на передовой, но и в тылу врага. Особое внимание мы уделяем временно оккупированным территориям, где последовательно уничтожаем все, что позволяет врагу вести войну: склады боеприпасов, горючее, логистические маршруты, связь и инфраструктуру управления войсками,

– отметил глава СБУ Евгений Хмара.

Отдельные точечные удары пришлись по складам боеприпасов российских войск в нескольких населенных пунктах Запорожской области. Также под огонь попали базы материально-технического обеспечения и военно-технического имущества захватчиков в Херсонской и Запорожской областях.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что атаки существенно затруднили снабжение российских подразделений на передовых позициях, полностью нарушив логистические цепочки и поставки боеприпасов и топлива. К тому же враг понес ощутимые потери среди личного состава подразделений беспилотных систем и тылового обеспечения.

Какие успешные операции спецслужбы провели ранее?

Напомним, что в конце июня бойцы "Альфы" успешно поразили цели на территории судостроительного завода "Затока" во временно оккупированной Керчи, а также уничтожили средства противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива.

Кроме того, дроны СБУ массированно провели атаки на военные аэродромы Саки и Гвардейское в оккупированном Крыму. На аэродроме Саки были поражены семь ангаров с самолетами Су-30СМ, Су-30 и Су-24; по предварительным данным, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов. На аэродроме Гвардейское под удар попали два ангара, где хранились дроны типа "Шахед" и авиационное оборудование. Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Саки за последнее время.