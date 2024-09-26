В Британии сказали, когда Украина получит разрешение на удары вглубь России

В Британии верят в то, что будут приняты все необходимые решения, которые усилят Украину перед началом тяжелой зимы 2025 года. Дэвид Леми предположил, когда Киев может получить разрешение на удары вглубь России.

В интервью Голоса Америки глава МИД Великобритании заявил, что ожидает принятия решения о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России еще до начала зимы.

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Пришло время для Запада проявить смелость

Дэвид Лемми отметил, что впереди встреча Зеленского и Байдена, а также G20.

Министр подчеркнул, что "в течение ближайших дней и недель мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к тяжелой зиме 2025-го года".

Кроме того, он обнародовал данные британской разведки. Те свидетельствуют, что ситуация для Путина намного усложнится уже в следующем году. "Его экономика в плохом состоянии. Ему будет очень трудно справиться с количеством потерь и жертв, которых он потерпел", – отметил Лемми.

Британец отметил успехи Украины, которой удалось изгнать россиян из Черного моря, отвоевать половину земель и начать операцию на Курщине. Он выразил надежду, что Киеву удастся удержать свои позиции.

Лемми отметил, что сейчас настал именно тот момент, когда "Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность".

К слову, план победы Зеленского включает право Украины самостоятельно решать, как использовать предоставленное Западом оружие.