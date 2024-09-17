В Госдепе ответили, изменились ли политика США относительно ударов вглубь России
Источник:Госдеп США
Украина до сих пор не получила разрешение на удары по военным объектам России дальнобойным иностранным оружием. В Госдепе ответили, готовы ли уже объявить о снятии ограничений.
Так, спикер Мэтью Миллер на брифинге 16 сентября сказал, что пока не имеет никаких объявлений по этому поводу.
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Госдеп США об ударах вглубь России
Представитель Госдепа напомнил, что во время последней встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера обсуждались вопросы поддержки Украины и политика западных стран относительно ударов вглубь России.
Сегодня у меня нет объявлений об изменениях в нашей политике. Мы можем продолжать взаимодействие с нашими украинскими партнерами относительно того, как наилучшим образом поддержать их, чтобы быть уверенными, что они выиграют эту войну,
– подчеркнул Мэтью Миллер.
Также добавил, что США готовы и в дальнейшем обеспечивать Украину оружием, разведывательной и другой поддержкой.
"И это в дальнейшем будет оставаться нашим обязательством", – отметил представитель Госдепа.