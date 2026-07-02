Подробности сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Что известно об успешной работе украинских военных?

В июне 2026 года Силы обороны Украины значительно активизировали кампанию дальнобойных ударов deep strike по военно-экономической инфраструктуре Российской Федерации. Поражения зафиксированы на объектах от временно оккупированного Крыма и Краснодарского края до регионов Западной Сибири. Максимальная задокументированная дальность поражения превысила 2 000 километров от государственной границы Украины.

Основной целью ударов было снижение способности России вести войну путем поражения ее ресурсной и производственной базы. Под прицелом оказались объекты топливно-энергетического комплекса, предприятия оборонной промышленности, центры военной и космической связи, а также логистическая и портовая инфраструктура.

В течение месяца были поражены как минимум 11 нефтеперерабатывающих заводов и ряд нефтебаз и терминалов. Среди ключевых объектов:

Тюменский НПЗ (Антипинский) – один из крупнейших в Сибири, более 7,5–9 миллионов тонн переработки в год;

Московский НПЗ – повреждены ключевые установки, предприятие остановило работу;

Уфимские НПЗ ("Башнефть-Уфанефтехим" и "Новойл") – один из главных топливных узлов России;

Оренбургский газоперерабатывающий завод – повреждены установки, производство остановлено;

НПЗ "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" (Татарстан) – пострадали крупные нефтеперерабатывающие комплексы;

Куйбышевский НПЗ – зафиксирована остановка работы после ударов;

Ярославский НПЗ – задымление и повреждение производственных мощностей;

НПЗ Краснодарского края (Ильский, Афипский, Славянский) – значительные повреждения резервуаров и установок.

Также пострадал ряд логистических узлов: терминалы в Тамани, Новороссийске, Санкт-Петербурге, а также нефтебазы в Крыму.

Под ударами также оказались более 8 стратегических объектов оборонной и технологической инфраструктуры:

"Титан-Баррикады" (Волгоград) – производство артиллерийских систем и ракетных комплексов;

"ВНИИР-Прогресс" – навигационные компоненты для ракет и БПЛА;

"ВЗПП-Микрон" (Воронеж) – электронная база для ракетного вооружения;

Центры космической связи "Дубна" и "Владимир" – повреждение антенн и систем управления.

Силы обороны также поразили:

корвет проекта 20380 ("Стерегущий");

пограничный корабль в Азовском море;

танкеры теневого флота России;

портовую инфраструктуру и паромы в Черном море.

По оценке украинского оборонного ведомства, системные удары deep strike постепенно снижают топливные возможности России, затрудняют ее военную логистику, ограничивают производство вооружений и ослабляют координацию оккупационных сил. В Минобороны подчеркивают, что такая кампания является составной частью долгосрочной стратегии давления на военно-экономический потенциал России и приближает завершение войны путем его системного истощения.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили автомобильный мост на трассе Донецк – Мариуполь, который российские войска использовали для военной логистики. В результате удара обрушились несколько пролетов, опоры получили повреждения, а движение транспорта полностью перекрыто.