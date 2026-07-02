Деталі розповіли у Міністерстві оборони України.

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Що відомо про успішну роботу українських військових?

У червні 2026 року Сили оборони України значно активізували кампанію далекобійних ударів deep strike по воєнно-економічній інфраструктурі Російської Федерації. Ураження зафіксовано на об'єктах від тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю до регіонів Західного Сибіру. Максимальна задокументована дальність ураження перевищила 2 000 кілометрів від державного кордону України.

Основною метою ударів було зниження здатності Росії вести війну через ураження її ресурсної та виробничої бази. Під прицілом опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу, підприємства оборонної промисловості, центри військового та космічного зв'язку, а також логістична та портова інфраструктура.

Протягом місяця уражено щонайменше 11 нафтопереробних заводів і низку нафтобаз та терміналів. Серед ключових об'єктів:

Тюменський НПЗ (Антипінський) – один із найбільших у Сибіру, понад 7,5–9 мільйонів тонн переробки на рік;

Московський НПЗ – пошкоджено ключові установки, підприємство зупинило роботу

Уфімські НПЗ (Башнефть-Уфанефтехим та Новойл) – один із головних паливних вузлів Росії;

Оренбурзький газопереробний завод – пошкоджено установки, виробництво зупинене;

НПЗ "ТАНЕКО" і "ТАІФ-НК" (Татарстан) – уражено великі комплекси переробки;

Куйбишевський НПЗ – зафіксовано зупинку роботи після ударів;

Ярославський НПЗ – задимлення та ураження виробничих потужностей;

НПЗ Краснодарського краю (Ільський, Афіпський, Слов'янський) – значні пошкодження резервуарів та установок.

Також уражено низку логістичних вузлів: термінали в Тамані, Новоросійську, Санкт-Петербурзі, а також нафтобази в Криму.

Під ударами також опинилися понад 8 стратегічних об'єктів оборонної та технологічної інфраструктури:

"Титан-Барикади" (Волгоград) – виробництво артсистем і ракетних комплексів;

"ВНІІР-Прогресс" – компоненти навігації для ракет і БпЛА;

"ВЗПП-Микрон"(Воронеж) – електронна база для ракетного озброєння;

Центри космічного зв'язку "Дубна" та "Владимир"– пошкодження антен і систем управління.

Сили оборони також уразили:

корвет проєкту 20380 ("Стерегущий");

прикордонний корабель в Азовському морі;

танкери тіньового флоту Росії;

портову інфраструктуру та пороми в Чорному морі.

За оцінкою українського оборонного відомства, системні deep strike-удари поступово знижують паливні можливості Росії, ускладнюють її військову логістику, обмежують виробництво озброєнь і послаблюють координацію окупаційних сил. У Міноборони наголошують, що така кампанія є складовою довгострокової стратегії тиску на воєнно-економічний потенціал Росії і наближає завершення війни шляхом його системного виснаження.

Нагадаємо, Сили оборони України знищили автомобільний міст на трасі Донецьк – Маріуполь, який російські війська використовували для військової логістики. Унаслідок удару обвалилися кілька прольотів, опори зазнали пошкоджень, а рух транспорту повністю перекрито.