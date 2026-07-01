Про це пише телеграм-канал Exilenova+.

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Що відомо про влучання по мосту, який є одним із ключових для окупантів?

Унаслідок удару обвалилися кілька прольотів на обох смугах руху, також зазнали пошкоджень опори мосту. Відновити його використання для транспорту наразі неможливо. Об’єкт розташований у районі села Кременівка Волноваського району Донецької області.

Після руйнування рух транспорту на цій ділянці було повністю перекрито. Це ускладнило пересування російської військової техніки та постачання на одному з ключових логістичних напрямків окупантів у регіоні.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що у ніч на 1 липня Сили оборони України атакували автомобільний міст через річку Малий Кальчик в районі Гранітного на Донеччині. Об’єкт є частиною логістичного маршруту між окупованими Маріуполем і Донецьком.

За даними українського командування, міст використовувався російськими військами для перевезення техніки та боєприпасів і зазнав критичних пошкоджень. Рух транспорту на цій ділянці перекрито, окупантам доводиться користуватися об'їзними шляхами.

Наслідки удару по мосту Донецьк – Маріуполь / Фото Exilenova+

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про часткове руйнування Генічеського мосту, який є важливою логістичною переправою між материковою частиною Херсонщини та окупованим Кримом. У мережі поширюють фото з великим проваллям у конструкції, через яке нібито провалився автомобіль. Раніше міст уже зазнавав уражень, однак окупанти продовжували його використовувати для переміщення техніки та вантажів. Його пошкодження може додатково ускладнити російську військову логістику в регіоні.

Також 22 – 23 червня Сили спеціальних операцій України атакували міст через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму. Він використовувався російськими військами як важлива логістична артерія. Після ударів зафіксовано суттєві пошкодження мосту, що підтверджують супутникові знімки. Руйнування ускладнило постачання та внутрішню військову логістику окупантів на півострові.

Крім того, російські окупанти стикаються з ускладненням логістики через ймовірні загрози для Кримського мосту. За словами Сергія Стерненка, поромні переправи, які раніше використовувалися для постачання, були знищені або пошкоджені, а нові залишаються вразливими.

Також Росія обмежено використовує кораблі Чорноморського флоту через ризики, а повітряна логістика в регіоні ускладнена через контроль українських Сил оборони. У разі нового удару по Кримському мосту ситуація для окупантів може ще більше погіршитися.