Про це повідомили "Схеми".

Дивіться також "Буде їм дуже важко": Півненко прокоментував удари ЗСУ по логістиці росіян

Які наслідки після атаки ЗСУ по мосту?

Журналісти оприлюднили супутникові знімки за 23 червня, на яких видно значні пошкодження мосту через Північнокримський канал, який нещодавно атакували ССО.

Наслідки удару по мосту / Фото "Схеми"

Українські військові стверджують, що цей об'єкт входив до складу транспортного коридору, який використовувався для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріального забезпечення.

Йдеться про дві ключові логістичні функції:

постачання з території Росії через Крим для забезпечення угруповання військ на південному напрямку;

внутрішні перевезення на півострові для підтримання роботи окупаційної військової інфраструктури.

Що відомо про операцію ССО?

Підрозділи Middle Strike у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне.

Російські військові використовували міст для перевезення особового складу та забезпечення логістики. Внаслідок удару ЗСУ у ворога, ймовірно, почнуться серйозні проблеми з доставкою боєприпасів та техніки.

У ніч проти 22 червня дрони ССО точними ударами вразили міст: пошкоджено залізничне полотно та зруйновано один із його прогонів.

Партизани повідомили, що після атаки ворог одразу відправив спеціальну залізничну ремонтну техніку, після чого було розпочато другий етап операції. У ніч проти 23 червня українські БпЛА завдали повторних ударів по ремонтній техніці та залишках мосту.