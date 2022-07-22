Об этом 24 каналу сообщила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что ситуация на Юге меняется динамично, она напряженная, но полностью контролируется силами обороны Украины.

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Наталья Гуменюк заверила, что ВСУ устраивают в тыловых позициях врага на Юге ряд "фейерверков":

удары по логистическим центрам врага,

удары по опорным пунктам, где они обустроились, чтобы вести будущие мощные бои,

удары по скоплению войск или военной техники, где оккупанты собираются для переформатирования сил.

Поэтому мы действуем на опережение, то есть до того, как они успевают развернуть свои силы, мы успеваем нанести удар,

– заявила она.

Руководитель пресс-центра добавила, что сейчас украинские войска ведут мощную операцию на Юге. Детали мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате", – сказала она.

Наталья Гуменюк рассказала об ударах ВСУ по врагу: видео



К слову, на Юге украинские защитники выполнили более 230 огневых задач. За минувшие сутки, 21 июля, там ВСУ:

нанесли 8 ударов по враждебным позициям и запасам,

поразили 5 опорных пунктов и 2 склада боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины;

ударили по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области.

Известно, что в результате атак ВСУ оккупанты потеряли 35 единиц личного состава, самоходную гаубицу "Мста-С", 2 беспилотника, 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники.