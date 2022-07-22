Про це 24 каналу повідомила керівниця пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що ситуація на Півдні змінюється динамічно, вона напружена, але повністю контролюється Силами оборони України.

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Наталя Гуменюк запевнила, що ЗСУ влаштовують в тилових позиціях ворога на Півдні низку "феєрверків":

удари по логістичних центрах ворога,

удари по опорних пунтках, де вони облаштувалися, щоб вести майбутні потужні бої,

удари по скупченню військ чи військової техніки, де окупанти збираються для переформатування сил.

Тому ми діємо на випередження, тобто до того, як вони встигають розгорнути свої сили, ми встигаємо нанести удар,

– заявила вона.

Керівниця пресцентру додала, що наразі українські війська ведуть потужну операцію на Півдні. Деталей ми поки не розголошуємо, але обов'язково здивуємо вас тим, що буде в результаті", – сказала вона.

Наталія Гуменюк розповіла про удари ЗСУ по ворогу: відео



До слова, на Півдні українські захисники виконани понад 230 вогневих завдань. За минулу добу, 21 липня, там ЗСУ:

завдали 8 ударів по ворожих позиціях і запасах,

вразили 5 опорних пунктів та 2 склади боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини;

вдарили по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Відомо, що внаслідок атак ЗСУ окупанти втратили 35 одиниць особового складу, самохідну гаубицю "Мста-С", 2 безпілотники, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки.