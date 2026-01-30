ВСУ бьют по главному: полковник запаса разобрал удары по российским складам БпЛА

Удары по российским тылам значительно усилились с начала года благодаря увеличению арсенала HIMARS, дальнобойных дронов и других систем поражения. Эффективность операций возросла после обновления руководства разведывательных служб.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что уничтожение российской тыловой инфраструктуры на глубину до 70 километров становится ключевым фактором сдерживания вражеского наступления.

Как разведка обеспечивает точные удары по российским штабам и складам?

Для сдерживания наступления противника критически важно поражать его армейские тылы, где расположены склады, командные пункты, штабы операторов дронов и места дислокации личного состава.

С начала года ситуация улучшилась благодаря поступлению достаточного количества средств поражения, в частности ракет GMLRS M30 и M31 для HIMARS.

Для поражения армейских тылов на расстоянии до 100 километров используют значительное количество дальнобойных дронов, а также ракетный комплекс "Ольха" и иногда крылатую ракету "Нептун" по отдельным локациям.

Однако основным средством поражения остаются ракеты РСЗО HIMARS, которые эффективно работают на этих дистанциях.

Работа разведки возобновилась после смены руководства, что подтверждают успешные удары по российской нефтяной отрасли. Новые руководители ГУР Олег Иващенко и СБУ Евгений Хмара наладили управление спецслужбами, а предыдущие руководители перешли на другие направления,

– отметил Свитан.

Разведка критически важна для корректировки огня на армейском уровне, поскольку без участия спецслужб невозможно наносить эффективные удары по российским тылам.

