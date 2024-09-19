Недальновидный шаг, – у Путина ответили на заявление Столтенберга об ударах вглубь России

В Кремле возмутились заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга. Им не понравилось его заявление о том, что Украина имеет право на удары по России по международному праву.

В Москве угрожают Альянсу из-за разрешения ВСУ на дальнобойные атаки. Об этом заявил представитель российского диктатора Дмитрий Песков, информирует 24 Канал.

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В Кремле пытаются запугать партнеров Украины

Он выразил недовольство, назвав "недальновидным и непрофессиональным" решение Столтенберга не придавать должного значения заявлениям Путина о последствиях использования западного оружия против России.

Нежелание НАТО принимать во внимание заявления Путина о последствиях возможных ударов по России – опасный и недальновидный шаг,

– высказался Песков.

Столтенберг заявил, что не верит в "красные линии" Кремля

Недавно Путин сказал, если Запад позволит Украине бить вглубь России – это якобы "существенно изменит саму суть и природу конфликта". По его словам, соответствующее решение будет означать, что страны НАТО, в частности США и европейские страны, вступили в войну с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг скептически относится к угрозам Владимира Путина относительно ударов по России дальнобойным оружием, отмечая, что предыдущие "красные линии" Путина не были реализованы.