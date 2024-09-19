У Москві погрожують Альянсу через дозвіл ЗСУ на далекобійні атаки. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує 24 Канал.

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У Кремлі намагаються залякати партнерів України

Він висловив невдоволення, назвавши "недалекоглядним і непрофесійним" рішення Столтенберга не надавати належного значення заявам Путіна про наслідки використання західної зброї проти Росії.

Небажання НАТО брати до уваги заяви Путіна про наслідки можливих ударів по Росії – небезпечний та недалекоглядний крок,

– висловився Пєсков.

Столтенберг заявив, що не вірить у "червоні лінії" Кремля

Нещодавно Путін сказав, якщо Захід дозволить Україні бити вглиб Росії – це нібито "суттєво змінить саму суть і природу конфлікту". За його словами, відповідне рішення означатиме, що країни НАТО, зокрема США та європейські країни, вступили у війну з Росією.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скептично ставиться до погроз Владіміра Путіна щодо ударів по Росії далекобійною зброєю, зазначаючи, що попередні "червоні лінії" Путіна не були реалізовані.