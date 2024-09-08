Такое мнение 24 Каналу высказал аналитик Института изучения войны Джордж Баррос. По его словам, отмена запрета создаст логистические проблемы для России, заставив ее перемещать склады как можно дальше от границы, что уменьшит вражеские возможности на фронте.

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"Не думаю, что Украина победит войну без снятия этих ограничений. Потому что это предоставляет российским войскам невероятные преимущества, которые помогают им оптимизировать свой тыл и эффективно перебрасывать людей и материалы в больших масштабах", – отметил Баррос.

Что нужно, чтобы повторить успех 2022 года

В России, как и у американцев, есть огромные склады с боеприпасами и снабжением, а также депо, где восстанавливают сломанные танки и другое оборудование. Многие из них расположены в зоне действия американских ракет ATACMS.

Россияне могут обеспечить логистическую поддержку своим войскам, которые ведут бои в Украине, к передовым позициям. Они постоянно используют ракеты для ударов по глубокому тылу, пытаясь сорвать западное снабжение, уничтожить инфраструктуру и убить украинцев.

В то же время Украина ограничена в этом отношении. Аналитик Института изучения войны надеется, что в России возникнет дилемма. Когда придется уменьшить систему эффективности, переместив все подальше от границы, чтобы снаряды и другое вооружение преодолевало значительно больше километров. Это резко уменьшит возможности России на фронте.

Такой же эффект был с HIMARS. Летом и осенью 2022 года, после того, как украинцы получили это оружие, появилось большое количество видео, на которых вы уничтожаете большие склады с боеприпасами. К концу года они фактически исчезли. Россияне стали умнее и переместили свои базы за зону досягаемости HIMARS,

– отметил Джордж Баррос.

Это на самом деле было позитивом, поскольку уменьшило боевые возможности России. Что важно, тогда же снизился темп российского продвижения. Бои стали преимущественно позиционными, что, в свою очередь, позволило украинским войскам проводить контрнаступления в Харькове и других участках фронта. Чтобы повторить такие же последствия, необходимо дать Украине возможность наносить ответные удары по стране-террористу.