Таку думку 24 Каналу висловив аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос. За його словами, скасування заборони створить логістичні проблеми для Росії, змусивши її переміщувати склади якомога далі від кордону, що зменшить ворожі можливості на фронті.

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"Не думаю, що Україна переможе війну без зняття цих обмежень. Бо це надає російським військам неймовірні переваги, які допомагають їм оптимізувати свій тил та ефективно перекидати людей та матеріали у великих масштабах", – наголосив Баррос.

Що потрібно, аби повторити успіх 2022 року

У Росії, як і в американців, є величезні склади з боєприпасами та постачанням, а також депо, де відновлюють зламані танки та інше обладнання. Чимало з них розташовані в зоні дії американських ракет ATACMS.

Росіяни можуть забезпечити логістичну підтримку своїм військам, які ведуть бої в Україні, до передових позицій. Вони постійно використовують ракети для ударів по глибокому тилу, намагаючись зірвати західне постачання, знищити інфраструктуру та вбити українців.

Водночас Україна обмежена щодо цього. Аналітик Інституту вивчення війни сподівається, що в Росії виникне дилема. Коли доведеться зменшити систему ефективності, перемістивши все якнайдалі від кордону, аби снаряди та інше озброєння долало значно більше кілометрів. Це різко зменшить можливості Росії на фронті.

Такий же ефект був із HIMARS. Влітку та восени 2022 року, після того, як українці отримали цю зброю, з'явилася велика кількість відео, на яких ви знищуєте великі склади з боєприпасами. До кінця року вони фактично зникли. Росіяни стали розумнішими й перемістили свої бази за зону досяжності HIMARS,

– зазначив Джордж Баррос.

Це насправді було позитивом, оскільки зменшило бойові можливості Росії. Що важливо, тоді ж знизився темп російського просування. Бої стали переважно позиційними, що, своєю чергою, дало змогу українським військам проводити контрнаступи у Харкові та інших ділянках фронту. Щоб повторити такі ж наслідки, необхідно дати Україні можливість завдавати ударів у відповідь по країні-терористці.