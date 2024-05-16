Политик сказал, что будто при определенных обстоятельствах ответ за такие действия полетит не только в Киев. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала заметил необычную деталь по этому вопросу.

Интересно Украина имеет секретную сеть заводов, производящих оружие: часть из них под землей, – El Mundo

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Политтехнолог отметил, что Россия будет трактовать применение Украиной западного оружия для ударов по российской территории как прямое столкновение с НАТО. Поэтому некоторые страны всячески избегают разговоров и не хотят предоставлять разрешение на использование своего вооружения по стране-агрессору.

Уже даже экс-президент России Дмитрий Медведев пригрозил Великобритании в случае, если британские ракеты полетят в страну-террориста. Будто в таком случае Кремль будет наносить удары по военным объектам Лондона. Вполне вероятно, что даже за пределами Украины.

Интересно то, что 15 мая российское министерство обороны в своей ежедневной сводке написало о сбивании американских управляемых авиабомб и чехословацких снарядов к РСЗО "Вампир" над Белгородом.

Вот уже летит и американское, и чешское, и французское оружие. Давно летят. Это же также западное оружие. Почему тогда сейчас не бьете в ответ? Не могу понять. Или РСЗО можно, а вот ATACMS, SCALP и Storm Shadow нельзя? То есть вообще не понятно. Если каким-то западным оружием можно бить, а каким-то – нет, то это уже другой вопрос,

– сказал Тизенгаузен.

Удары западным оружием по России: что известно