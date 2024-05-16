Політик сказав, що буцім за певних обставин відповідь за такі дії полетить не лише до Києва. Політтехнолог Борис Тизенгаузен в етері 24 Каналу зауважив незвичайну деталь щодо цього питання.

Цікаво Україна має секретну мережу заводів, що виробляє зброю: частина з них під землею, – El Mundo

Логіка відсутня

Політтехнолог зазначив, що Росія трактуватиме застосування Україною західної зброї для ударів по російській території як пряме зіткнення з НАТО. Тому деякі країни усіляко уникають розмов й не хочуть надавати дозвіл на використання свого озброєння по країні-агресорці.

Уже навіть експрезидент Росії Дмітрій Мєдвєдєв пригрозив Великій Британії у разі, якщо британські ракети полетять у країну-терористку. Буцім у такому випадку Кремль завдаватиме ударів по військових об'єктах Лондона. Цілком імовірно, що навіть поза межами України.

Цікаво те, що 15 травня російське міністерство оборони у своєму щоденному зведенні написало про збиття американських керованих авіабомб та чехословацьких снарядів до РСЗВ "Вампір" над Бєлгородом.

Ось уже летить і американська, і чеська, і французька зброя. Давно летять. Це ж також західна зброя. Чому тоді зараз не б'єте у відповідь? Не можу зрозуміти. Чи РСЗВ можна, а ось ATACMS, SCALP та Storm Shadow не можна? Тобто взагалі не зрозуміло. Якщо якоюсь західною зброєю можна бити, а якоюсь – ні, то це вже інше питання,

– сказав Тизенгаузен.

Удари західною зброєю по Росії: що відомо