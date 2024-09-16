"Вопрос выживания украинцев": какое решение критически нужно принять Западу

Украина до сих пор не получила разрешения на использование дальнобойного оружия вглубь российской территории. Хотя это могло бы сохранить сотни жизней как гражданским, так и военным.

Несмотря на то, что западное сообщество в своем большинстве поддерживает Украину, однако определенные важные для нас решения принимают довольно долго. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Игорь Чаленко – политолог, глава Центра анализа и стратегий.

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"Мир на нашей стороне"

Украинские партнеры до сих пор колеблются, предоставлять ли разрешение на удары собственным оружием вглубь России. Однако, например, Германия приняла окончательное решение для себя: они не позволят использовать предоставленное Украине оружие по территории России, даже если это сделают все остальные партнеры.

Ситуация в разных странах сегодня относительная с точки зрения непоколебимой поддержки Украины. Но для нас самое главное, что все же перевес общественного мнения на нашей стороне. Нынешнюю ситуацию все видят, она имеет влияние. Если мы говорим о США, то хотелось бы увидеть более устойчивую двухпартийную поддержку,

– отметил Игорь Чаленко.

В этом контексте стоит отметить недавнее письмо республиканцев в Администрацию Байдена, в котором призвали снять ограничения на использование дальнобойного американского оружия по территории России. Однако подобных жестов и, собственно, действий должно было бы быть больше.

"Это вопрос выживания украинцев. Я очень благодарен Майклу Дугласу, который приехал на Крымскую платформу и высказывал прогноз, что страны НАТО все же дадут разрешение на использование оружия большой дальности. Он не политик, он скорее инфлюенсер, и выражает то, о чем думают американцы", – подчеркнул политолог.

Справка. Майкл Кирк Дуглас – американский актер и кинопродюсер; лауреат премии "Оскар".

Добавим, что по данным The Guardian Великобритания и США все же позволят Украине бить вглубь России. Британские источники сообщили изданию, что это решение будет "частью более широкого плана".