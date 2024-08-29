У Зеленского ответили, позволят ли партнеры бить своим оружием вглубь России

Украине пока не разрешили бить западным оружием вглубь территории России. Однако такое решение однозначно примут и не только его. Все, что сегодня происходит, является необратимыми процессами.

Однако скорость мышления и оценки тех рисков, которые нарастают с территории России, у Украины и партнеров разная. Впрочем, как объяснил 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, необратимость процесса очевидна.

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Какие решения примут наши партнеры

По словам Подоляка, кроме разрешения бить западным оружием вглубь России, в любом случае будут приняты такие решения:

Россия должна проиграть;

Россия должна юридически отвечать за войну, которая влечет за собой все другие преступления;

Россия должна платить за войну;

международное право должно вернуться и быть улучшенным. Потенциальные агрессоры должны осознать, что будет жестокое наказание, неизбежность которого обязательна.

Курская операция показала, что Украина путем асимметричных действий и креативного подхода к планированию операций снова может перехватить инициативу, сформировать новое поле боя и перевести войну на следующий этап.

Более 10 месяцев длился стагнационный этап войны, который был искусственно создан из-за задержки помощи прежде всего в США. Как только все пошло, стагнация продолжалась. Ведь продолжалось накопление ресурса. Однако этап войны был тот же.

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Сегодня же этап войны хаотичный. Поскольку инициатива, которую Россия пытается реализовать на Донецком направлении, неочевидна. Там тяжелая ситуация и сконцентрировано немало российских ресурсов. С этим Украина работает в рамках оборонной концепции и начинает формировать свою инициативу на Курщине.

Я считаю, что надо существенно увеличивать масштаб экспансии на территории России. Не только сухопутным путем. Имею в виду, что надо увеличивать масштаб экспансии благодаря тому же дальнобойному оружию и отсутствию запретов на его использование. Потому что это очень существенно будет влиять на Россию,

– констатировал Михаил Подоляк.