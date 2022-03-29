Защитники столицы улучшили свое оперативное положение и удержание внешнего рубежа обороны. Несмотря на боевые действия, они и дальше удерживают контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка, что к западу от Киева.

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Кроме того, в некоторых направлениях украинцы осуществляют контратаки.

28 марта украинские военные окончательно освободили от российских захватчиков пригород Киева – Ирпень . Также под контролем украинцев находится и Макаров .