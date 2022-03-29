Захисник столиці покращили своє оперативне положення та утримання зовнішнього рубежу оборони. Попри бойові дії, вони і далі утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка, шо на захід від Києва.

До теми Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над територією, – Зеленський

Окрім того, на деяких напрямках українці здійснюють контратаки.

28 березня українські військові остаточно звільнили від російських загарбників передмістя Києва – Ірпінь. Також під контролем українців перебуває і Макарів.

Окрім того, траса з Києва на Житомир теж під контролем українських військових.