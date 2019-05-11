Удержание ребенка в посольстве Дании: двухлетнего мальчика вернули матери

2 мая гражданин Дании Могенсен Ян Ког забрал у матери-украинки своего двухлетнего сына Даниэля. Несколько дней он удерживал ребенка в посольстве Дании в Киеве и только в субботу, 11 мая, мальчика вернули матери.

Как похитили мальчика? По словам матери Анастасии Малапуры (Могенсен), во время прогулки мальчика с бабушкой на женщину набросились неизвестные мужчины, избили ее, забрали внука и увезли в неизвестном направлении.

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Впоследствии появилась информация, что мужчина удерживает сына в здании посольства Дании в Киеве. Активисты ежедневно устраивали акции под зданием дипмиссии и требовали допустить туда мать мальчика.

8 мая в здании посольства начались переговоры между матерью 2-летнего Даниэля и ее бывшим мужем. Однако ей не показали ребенка, не пустили медиков, чтобы те освидетельствовали состояние здоровья сына, и не предоставили никакой конкретной информации.

Лишь 11 мая после очередной встречи между Анастасией и Ян Когом Могенсеном, матери вернули ребенка. Как отметил министр иностранных дел Павел Климкин, родители заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать сына.

Даніель з мамою вийшли з Посольства Данії і поїхали додому. Батьки уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть сина.Дякую колегам,особливо моєму другові @anderssamuelsen, і усім,хто допомагав з сторони.Зробили все,аби справа вирішилась якомога менш травматично для дитини pic.twitter.com/hNKhUwy2Ku — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 11, 2019

Впоследствии видео, как Анастасия на руках выносит сына из здания посольства Дании, появилось в руководительницы ОО "Всеукраинское объединение – Защита Прав Матери" Алины Левченко, которая постоянно помогала матери в ее попытках забрать ребенка.

Стоит отметить, что по словам Анастасии, после развода с Могенсеном Ян Когом она с ребенком решила вернуться в Украину. Бывший муж был не против и даже дал на это официальное разрешение. Он прилетал в Запорожье на две недели и жил у родственников жены и виделся с ребенком.