Пока без танков: полковник ответил, смогут ли с имеющимся оружием ВСУ удержать наступление

Украина получит танки в конце февраля – начале марта. Впрочем, еще до того времени прогнозируют наступление россиян, которое ВСУ должны удержать.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Военный эксперт Олег Жданов сказал, насколько возможно новое наступление России.

Важно Локальная Чернобаевка: чего успели достичь ВСУ в Соледаре

Танки не обязательны для обороны

Свитан отметил, что танки не обязательны для выполнения оборонных задач, которые мы сейчас ведем в Донецкой области. Сами по себе танки – это наступательное оружие. Есть еще некоторые моменты, связанные с бронетехникой для сопровождения и авиационной составляющей.

Либо самолеты, либо вертолеты. Однако это наступательное вооружение. То есть техники, которая сейчас есть, нам хватает для выполнения оборонных задач на Донбассе. Возможно, в ускоренном темпе нам нужно подтянуть еще БМП, т.е, броню,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что броня нам поможет в обороне Донбасса. Дальше придется ждать, когда поступит наступательное вооружение, тяжелые танки. То есть, будем останавливать россиян на Донбассе от Купянска до Угледара, возможно даже до Гуляйполя, в зависимости от южного направления со стороны Донбасса.

Свитан ответил, смогут ли с имеющимся оружием ВСУ удержать наступление: смотрите видео

ВСУ удержат наступление

По словам военного эксперта, будем удерживать россиян. Далее после захода наступательного вооружения будем выполнять наступательные действия с помощью тяжелой техники и авиации. Удержать удержим. Понятно количество российских войск, которое может быть подтянуто.

"В основном это пехотные подразделения, есть некоторые части мотопехоты. То есть они как-то посадят их на броню, поддержат авиацией, артиллерией, но не больше, чем было раньше. То есть, в общем-то понятны действия россиян, понятна тактика россиян и понятное нам вооружение", – подчеркнул летчик-инструктор.

Ситуация на фронте: последние новости