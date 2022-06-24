"Удерживают в Энергодаре": на Запорожье россияне разгромили дом учительницы украинского языка

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население временно оккупированных территорий Запорожской области. Много преступлений произошло в селе Великая Белозерка.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, из Великой Белозерки есть несколько сообщений о преступлениях российских захватчиков.

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Разгромили дом учительницы украинского языка

Ночью российские оккупанты ворвались в дом к учительнице украинского языка Нине Копченко и предпринимателю Олегу Копченко. Дочь сообщила, что отца серьезно избили – в квартире было много крови.

Как сообщил корреспондент, российские захватчики что-то искали в доме Копченко. Они выбросили вещи из шкафов и натворили беспорядок в гараже. Впоследствии Нину и Олега Копченко насильно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Есть информация, что обоих людей незаконно удерживают во временно оккупированном Энергодаре.

Также утром из Великой Белозерки вывезли в неизвестном направлении педиатра местной районной больницы Елену Гурьеву и терапевта Владимира Мацко. Где они находятся – тоже неизвестно.

Ранее корреспондент из Запорожья сообщал о терроре российских оккупантов в Мелитополе. Там захватчики похитили волонтеров, развозивших гуманитарную помощь для пожилых людей.

"Похищение людей на оккупированных территориях не прекращается. В Мелитополе россияне начали забирать волонтеров, развозивших гуманитарку для стариков. Видимо, россиянам не понравилось, что кто-то получает помощь от украинцев", – отметил журналист.

В частности, оккупанты избили отца и сына, которые как раз были волонтерами. Впоследствии их отпустили, но после этого россияне захватили их склад на окраине Мелитополя. Наверное, таким образом отец и сын смогли спастись.

Похожая ситуация случилась еще с одним мужчиной в Мелитополе. Оккупанты приехали к нему домой и до смерти запугали женщину с ребенком. После этого они забрали мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Сейчас жена ходит в оккупационную комендатуру и пытается выяснить, где ее муж.

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