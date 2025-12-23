"Гордимся своей работой": двое пехотинцев вышли с позиции вблизи Константиновки через 130 дней
- Двое пехотинцев из 93 ОМБр Холодный Яр удерживали позицию вблизи Константиновки в течение 130 дней, уничтожив семерых оккупантов и получив трофеи.
- Вместе с ними на украинскую сторону прибыл 23-летний российский пленный, который находился с украинцами более двух месяцев из-за невозможности эвакуации.
Двое пехотинцев 93–й ОМБр Холодный Яр – Денис "Барс" и Дмитрий "К2" более 130 дней удерживали позицию вблизи Константиновки. Бойцы вышли без ранений, с трофейным оружием и российским пленным.
Об этом рассказали в бригаде, пишет 24 Канал.
Что известно о бойцах, которые удерживали позицию 130 дней?
Во вторник, 23 декабря, двое пехотинцев из 93 ОМБр Холодный Яр вышли с позиции вблизи города Константиновка. Денис "Барс" и Дмитрий "К2" держали украинскую оборону 130 дней подряд.
По словам военных, самым сложным оказался первый стрелковый контакт с врагом: "Вот самое страшное было. А дальше уже как по накатанной. Хорошо, когда стреляешь ты, а не в тебя".
Ребята рассказали, что из здания в котором они жили ничего не осталось – россияне полностью ее разбили ударными FPV-дронами. Однако благодаря слаженной работе собратьев и крепкой обороне "Барс" и "К2" вернулись целыми и невредимыми.
За более чем 4 месяца пребывания на позиции воины ликвидировали семерых оккупантов. Как трофеи забрали радиостанции – по ним еще два месяца прослушивали всю оперативную информацию врага и передавали своему батальону. Кроме того, "Барс" и "К2" получили еще один трофей – АК-12, поскольку личный автомат Дениса засыпало во время атаки российского FPV.
Много сделали, гордимся своей работой. Будем работать и в дальнейшем,
– отметили Денис и Дмитрий.
В то же время бойцы сообщили, что обеспечение на позиции они получали в полной мере, в частности теплые вещи, еду и лекарства. Также воины могли поддерживать связь с родными – записывали голосовые сообщения и передавали приветствия через КСП.
Побратимы Дениса и Дмитрия вывели их с позиции квадроциклом с прицепом. Вместе с бойцами на украинскую сторону приехал и 23-летний российский пленный Даниил Сычев из Волгограда. Во время боя он сдался в плен военным с соседней позиции, однако из-за боевой обстановки эвакуировать его раньше не было возможности. Поэтому он находился с украинцами более двух месяцев.
Пехотинцы Денис "Барс" и Дмитрий "К2" вернулись с позиции: смотрите видео 93 ОМБр
О каких похожих случаях пока известно?
Похожий опыт был у бойцов Нацгвардии. Двое военнослужащих с позывными "Текила" и "Повар" удерживали оборонительную позицию вблизи Покровска Донецкой области более 160 дней.
Кроме оборонительной и разведывательной работы, военные помогали эвакуировать раненых военных. Из-за боевой обстановки не было возможности провести ротацию раньше.
Также 165 дней держали оборону двое военных из территориальной обороны – Александр Аликсеенко и Александр Тишаев. С мая по октябрь находились на боевой позиции на Ореховском направлении. За исключительную стойкость и героизм Президент Украины подписал указ о награждении обоих защитников "Крестом боевых заслуг" – высшей военной наградой Украины.