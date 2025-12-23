"Гордимся своей работой": двое пехотинцев вышли с позиции вблизи Константиновки через 130 дней

Двое пехотинцев 93–й ОМБр Холодный Яр – Денис "Барс" и Дмитрий "К2" более 130 дней удерживали позицию вблизи Константиновки. Бойцы вышли без ранений, с трофейным оружием и российским пленным.

Об этом рассказали в бригаде, пишет 24 Канал.

Смотрите также Они не брошены один на один, – командующий НГУ высказался о пехоте после громкого заявления Билецкого

Что известно о бойцах, которые удерживали позицию 130 дней?

Во вторник, 23 декабря, двое пехотинцев из 93 ОМБр Холодный Яр вышли с позиции вблизи города Константиновка. Денис "Барс" и Дмитрий "К2" держали украинскую оборону 130 дней подряд.

По словам военных, самым сложным оказался первый стрелковый контакт с врагом: "Вот самое страшное было. А дальше уже как по накатанной. Хорошо, когда стреляешь ты, а не в тебя".

Ребята рассказали, что из здания в котором они жили ничего не осталось – россияне полностью ее разбили ударными FPV-дронами. Однако благодаря слаженной работе собратьев и крепкой обороне "Барс" и "К2" вернулись целыми и невредимыми.

За более чем 4 месяца пребывания на позиции воины ликвидировали семерых оккупантов. Как трофеи забрали радиостанции – по ним еще два месяца прослушивали всю оперативную информацию врага и передавали своему батальону. Кроме того, "Барс" и "К2" получили еще один трофей – АК-12, поскольку личный автомат Дениса засыпало во время атаки российского FPV.

Много сделали, гордимся своей работой. Будем работать и в дальнейшем,

– отметили Денис и Дмитрий.

В то же время бойцы сообщили, что обеспечение на позиции они получали в полной мере, в частности теплые вещи, еду и лекарства. Также воины могли поддерживать связь с родными – записывали голосовые сообщения и передавали приветствия через КСП.

Побратимы Дениса и Дмитрия вывели их с позиции квадроциклом с прицепом. Вместе с бойцами на украинскую сторону приехал и 23-летний российский пленный Даниил Сычев из Волгограда. Во время боя он сдался в плен военным с соседней позиции, однако из-за боевой обстановки эвакуировать его раньше не было возможности. Поэтому он находился с украинцами более двух месяцев.

Пехотинцы Денис "Барс" и Дмитрий "К2" вернулись с позиции: смотрите видео 93 ОМБр

О каких похожих случаях пока известно?