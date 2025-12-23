Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Пивненко на его фейсбук-странице.
Что сказал Пивненко о пехоте и подготовке бойцов в НГУ?
Александр Пивненко отметил, что пехота не оставлена наедине на фронте. А нарративы о "дороге в один конец" является элементом информационно-психологических операций России.
Война тяжелая. Длительная война – это всегда о потерях, о сверхбольших усилиях каждого бойца и командира и о выдержке, которая ежедневно проверяется на прочность. Мы не имеем права это приукрашивать или обесценивать,
– отметил генерал.
Командующий НГУ подчеркнул, что так же нельзя позволять врагу или кому-либо убеждать украинцев, что государство, командование или те, кто принимает решения, оставляют пехоту один на один с опасностью.
"Мы постоянно совершенствуем подготовку – и базовую общевойсковую подготовку, и подготовку по направлениям. Умение действовать уверенно в сложных условиях, оказать себе помощь или спасти собрата – это не слова для отчета. Это вещи, которые реально работают тогда, когда они много раз отработаны на учениях и доведены до автоматизма", – подчеркнул Пивненко.
Он отметил, что офицеры Нацгвардии сейчас воюют: и те, кто сегодня служит в Главном управлении, и те, кто в территориальных управлениях, корпусах, управлениях воинских частей разного уровня.
Многие из них прошли путь с 2014 года – от пехотинца до офицера. Есть среди нас и те, кто потерял сыновей, которые продолжали военные династии. Есть те, кто в составе экипажей БПЛА выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Сегодня, наверное, в стране не осталось семей, которых война так или иначе не коснулась. Мы все в этой борьбе вместе – без исключений,
– пишет Пивненко.
Он также назвал принципиальным приоритетом технические средства на поле боя.
"Развитие и совершенствование средств РЭБ, РЭР (радиоэлектронной разведки – 24 Канал), связи, беспилотных систем, в частности БПЛА и наземных роботизированных комплексов, – это не "мода войны". Это наша инвестиция в поддержку и сохранение пехоты, в уменьшение рисков для людей, которые держат фронт", – подчеркнул генерал.
Пивненко заверил, что происходит работа над оснащением подразделений качественными бронеавтомобилями, вооружением и техникой – именно теми, в которых нуждаются бойцы и которые уже хорошо зарекомендовали себя на фронте и реально спасают жизни во время выполнения боевых задач.
Пехота – это основа! И наш долг – сделать все возможное, чтобы она была подготовлена, прикрыта, оснащена и знала: она не сама,
– подчеркнул командующий.
Александр Пивненко добавил, что в Национальной гвардии по состоянию на сегодня более 100 военнослужащих отмечено высшей наградой – званием Героя Украины, а более 16 000 – государственными наградами, и большая часть из них – именно пехотинцы.
Что говорил Андрей Билецкий относительно пехоты?
Новый командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Владимир Фокин после перевода на должность и аудита в военном формировании распорядился направить часть неэффективных офицеров в пехоту на Купянское направление. Речь идет именно об офицерах, которые небрежно относились к службе и сформировали потери среди личного состава.
По словам Фокина, такое решение приняли из-за сложной ситуации на фронте, низкое моральное состояние солдат и необходимость усилить оборону. Также это было сделано, чтобы офицеры имели возможность проявить себя в реальных боевых условиях.
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий отметил, что сейчас именно командиры несут прямую ответственность за жизнь подчиненных и должны четко понимать, к каким последствиям могут привести ошибочные решения. По его словам, проверка офицеров в реальных боевых условиях и их непосредственное участие в боевых действиях важны как для профессионального роста, так и для сохранения боеспособности и выживания подразделений.