По словам "Калины", это пренебрежительное отношение к военнослужащим НГУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Святослава Паламара на его фейсбук-странице.

Почему "Калина" обратился к премьер-министру?

Святослав Паламар обратился к руководительнице Кабинета Министров Украины с вопросом: почему воины Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии получают разное признание и разное вознаграждение за выполнение одного и того же долга – защита Украины.

Это не эмоции. Это горькая правда о системной несправедливости, о которой в правительстве или не знают, или не хотят знать. Факт простой и позорный: военнослужащие Национальной гвардии Украины не получают денежных выплат за уничтоженную или захваченную вражескую технику, в отличие от собратьев из Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнул "Калина".

Как отметил заместитель командира "Азова", по состоянию на сегодня выплата такого вознаграждения для бойцов НГУ заблокирована из-за бездействия Кабинета Министров Украины, который должен был утвердить порядок и размеры этих выплат.

"Формально закон существует, но правительство уже четвертый год полномасштабной войны не смогло обеспечить его выполнение в отношении Национальной гвардии Украины. Речь идет о Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"", – объяснил Паламар.

Справочно! "Калина" пояснил, что одна из статей этого закона прямо предусматривает выплату вознаграждения за уничтоженное или захваченное вооружение и технику противника. Закон четко устанавливает диапазон сумм – от 4 до 300 прожиточных минимумов. В 2025 году это составляет от 12 112 грн до 908 400 гривен.

Однако, как отметил подполковник, из-за отсутствия решения Кабинета Министров эта норма для военнослужащих Национальной гвардии остается не государственной гарантией, а пустой декларацией.

При этом Министерство обороны Украины нашло волю и механизмы, чтобы обеспечить выплату вознаграждений военнослужащим ВСУ за уничтоженную вражескую технику. Министерство внутренних дел такого решения от Кабинета Министров добиться не смогло. Результат очевиден и унизителен: одни военные получают заслуженное вознаграждение, другие – ничего,

– написал "Калина".

Военнослужащий отметил, что это прямая и откровенная несправедливость, которая бьет по мотивации, инициативе и моральному состоянию военнослужащих, подчиненных МВД.

Чего требует Паламар от правительства и Свириденко?

Святослав Паламар требует от премьер-министра не подрывать веру воинов в государство, которое они защищают собственной кровью и жизнью.

"Находясь в одном окопе, воюя бок о бок и вместе рискуя жизнью, военнослужащие НГУ должны получать дополнительное вознаграждение за уничтоженную вражескую технику, так же как и наши собратья в ВСУ", – отметил "Калина".

Заместитель командира "Азова" подчеркнул, что по имеющейся у него информации, проект соответствующего постановления Кабинета Министров Украины давно подготовлен, согласован в профильных министерствах и находится на рассмотрении у премьер-министра.

Он ждет только подписи. Вашей подписи. Буду ждать публичный ответ Кабинета Министров Украины. И нам нужны не объяснения, почему "нет", а справедливое и немедленное решение, чтобы было "да". Слава Украине!

– резюмировал Паламар.

Что сейчас происходит с выплатами военным?