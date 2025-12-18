За словами "Калини", це зневажливе ставлення до військовослужбовців НГУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Святослава Паламара на його фейсбук-сторінці.

Чому "Калина" звернувся до прем'єр-міністерки?

Святослав Паламар звернувся до очільниці Кабінету Міністрів України з запитанням: чому воїни Збройних Сил України та Національної гвардії отримують різне визнання й різну винагороду за виконання одного й того самого обов'язку – захист України.

Це не емоції. Це гірка правда про системну несправедливість, про яку в уряді або не знають, або не хочуть знати. Факт простий і ганебний: військовослужбовці Національної гвардії України не отримують грошових виплат за знищену або захоплену ворожу техніку, на відміну від побратимів зі Збройних Сил України,

– наголосив "Калина".

Як зазначив заступник командира "Азову", станом на сьогодні виплата такої винагороди для бійців НГУ заблокована через бездіяльність Кабінету Міністрів України, який мав затвердити порядок та розміри цих виплат.

"Формально закон існує, але уряд уже четвертий рік повномасштабної війни не спромігся забезпечити його виконання стосовно Національної гвардії України. Йдеться про Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"", – пояснив Паламар.

Довідково! "Калина" пояснив, що одна зі статей цього закону прямо передбачає виплату винагороди за знищене або захоплене озброєння і техніку противника. Закон чітко встановлює діапазон сум – від 4 до 300 прожиткових мінімумів. У 2025 році це становить від 12 112 грн до 908 400 гривень.

Однак, як зазначив підполковник, через відсутність рішення Кабінету Міністрів ця норма для військовослужбовців Національної гвардії залишається не державною гарантією, а порожньою декларацією.

При цьому Міністерство оборони України знайшло волю й механізми, щоб забезпечити виплату винагород військовослужбовцям ЗСУ за знищену ворожу техніку. Міністерство внутрішніх справ такого рішення від Кабінету Міністрів домогтися не змогло. Результат очевидний і принизливий: одні військові отримують заслужену винагороду, інші – нічого,

– написав "Калина".

Військовослужбовець зауважив, що це пряма і відверта несправедливість, яка б'є по мотивації, ініціативі та моральному стану військовослужбовців, що підпорядковані МВС.

Чого вимагає Паламар від уряду та Свириденко?

Святослав Паламар вимагає від прем'єр-міністерки не підривати віру воїнів у державу, яку вони захищають власною кров'ю і життям.

"Перебуваючи в одному окопі, воюючи пліч-о-пліч і разом ризикуючи життям, військовослужбовці НГУ мають отримувати додаткову винагороду за знищену ворожу техніку, так само як і наші побратими в ЗСУ", – зазначив "Калина".

Заступник командира "Азову" підкреслив, що за наявною у нього інформацією, проєкт відповідної постанови Кабінету Міністрів України давно підготовлений, погоджений у профільних міністерствах і перебуває на розгляді у прем'єр-міністра.

Він чекає лише підпису. Вашого підпису. Чекатиму публічну відповідь Кабінету Міністрів України. І нам потрібні не пояснення, чому "ні", а справедливе і негайне рішення, щоб було "так". Слава Україні!

– резюмував Паламар.

Що зараз відбувається з виплатами військовим?