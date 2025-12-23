Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олександра Півненка на його фейсбук-сторінці.
Що сказав Півненко про піхоту та підготовку бійців в НГУ?
Олександр Півненко зазначив, що піхота не залишена наодинці на фронті. А наративи про "дорогу в один кінець" є елементом інформаційно-психологічних операцій Росії.
Війна важка. Тривала війна – це завжди про втрати, про надвеликі зусилля кожного бійця і командира і про витримку, яка щодня перевіряється на міцність. Ми не маємо права це прикрашати або знецінювати,
– зазначив генерал.
Командувач НГУ підкреслив, що так само не можна дозволяти ворогу чи будь-кому переконувати українців, що держава, командування чи ті, хто ухвалює рішення, залишають піхоту сам на сам із небезпекою.
"Ми постійно вдосконалюємо підготовку – і базову загальновійськову підготовку, і підготовку за напрямками. Вміння діяти впевнено у складних умовах, надати собі допомогу чи врятувати побратима – це не слова для звіту. Це речі, які реально працюють тоді, коли вони багато разів відпрацьовані на навчаннях і доведені до автоматизму", – наголосив Півненко.
Він зазначив, що офіцери Нацгвардії нині воюють: і ті, хто сьогодні служить у Головному управлінні, і ті, хто в територіальних управліннях, корпусах, управліннях військових частин різного рівня.
Багато з них пройшли шлях із 2014 року – від піхотинця до офіцера. Є серед нас і ті, хто втратив синів, які продовжували військові династії. Є ті, хто у складі екіпажів БпЛА виконують завдання на лінії бойового зіткнення. Сьогодні, напевно, в країні не залишилося родин, яких війна так чи інакше не торкнулася. Ми всі в цій боротьбі разом – без винятків,
– пише Півненко.
Він також назвав принциповим пріоритетом технічні засоби на полі бою.
"Розвиток і вдосконалення засобів РЕБ, РЕР (радіоелектронної розвідки – 24 Канал), зв'язку, безпілотних систем, зокрема БпЛА та наземних роботизованих комплексів, – це не "мода війни". Це наша інвестиція у підтримку і збереження піхоти, у зменшення ризиків для людей, які тримають фронт", – наголосив генерал.
Півненко запевнив, що відбувається робота над оснащенням підрозділів якісними бронеавтомобілями, озброєнням і технікою – саме тими, яких потребують бійці і які вже добре зарекомендували себе на фронті й реально рятують життя під час виконання бойових завдань.
Піхота – це основа! І наш обов'язок – зробити все можливе, щоб вона була підготовлена, прикрита, оснащена і знала: вона не сама,
– підкреслив командувач.
Олександр Півненко додав, що у Національній гвардії станом на сьогодні понад 100 військовослужбовців відзначено найвищою нагородою – званням Героя України, а більше ніж 16 000 – державними нагородами, і велика частка із них – саме піхотинці.
Що говорив Андрій Білецький стосовно піхоти?
Новий командир 125-ї окремої важкої механізованої бригади Володимир Фокін після переведення на посаду та аудиту у військовому формуванні розпорядився направити частину неефективних офіцерів до піхоти на Куп'янський напрямок. Йдеться саме про офіцерів, які недбало ставилися до служби та сформували втрати серед особового складу.
За словами Фокіна, таке рішення ухвалили через складну ситуацію на фронті, низький моральний стан солдатів і необхідність посилити оборону. Також це було зроблено, щоб офіцери мали змогу проявити себе у реальних бойових умовах.
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький наголосив, що нині саме командири несуть пряму відповідальність за життя підлеглих і мають чітко розуміти, до яких наслідків можуть призвести помилкові рішення. За його словами, перевірка офіцерів у реальних бойових умовах та їхня безпосередня участь у бойових діях є важливими як для професійного зростання, так і для збереження боєздатності й виживання підрозділів.